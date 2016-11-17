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Yaşam

Başarılı bir orgazmdan sonra, yeni bir ilişki için ne kadar süre geçmesi gerekir?

Filmlerin aksine bir kaç saat içinde yaşanacak 3-4 sevişme pek çok erkek için gerçekçi değil...

17 Kasım 2016 00:08

Erkeklerin pek çoğu başarılı birleşmeden sonra paydos edip, “iyi geceler” demeye hazırlanıyor. Peki ya partneriniz tekrarını istiyorsa?

Kadınlardan farklı olarak erkekler tekrar sevişmek için refrakter periyotu göz önüne almak durumunda. Bu son orgazmınızdan sonra tekrar boşalabilecek ve orgazm olabilecek zamana kadar yaşanan geçiş süresidir.

Weill Cornell Tıp Fakültesi’nden ürolog Dr. Richard K. Lee’ye göre filmlerde gördüklerinizin aksine, bir cumartesi gecesi bir kaç saat içinde yaşanacak 3-4 sevişme aslında pek çok erkek için gerçekçi değil.

Dr. Lee’ye göre “Eğer 14 yaşında değilseniz, boşaldıktan sonra tekrar erekte olmanız için en az 1-2 saate ihtiyacınız var.”

Men’s Health’te yer alan habere göre, refrakter periyodun ne kadar süreceğine dair ne datalar mevcut değil. Fakat Journal of Sexual Medicine dergisinin değerlendirmesine göre, süreler 30 dakika ile 24 saat arasında değişiyor ve yaşla beraber yükseliyor. Araştırmalar bu gecikme sürelerinin neden yaşandığından tam olarak emin değiller. Fakat yapılan araştırmalar orgazm sonrası yaşanan prolaktin hormonu (uyarılmayı ve boşalmayı engeller) patlamalarının etkili olabileceğini söylüyor.

Bazı hayat tercihleri de etkili olabilir. Dr. Lee’ye göre alkol tüketimi ve düzenli mastürbasyon tekrar şarj olma sürenizi daha da uzatabilir.

Fakat eğer tekrar fonksiyona geçebilmeniz günler sürüyorsa Dr. Lee’nin tavsiyesi bir uzmana görünmek.

Uzmanlar sertleşmenizin ve aksiyona geçmenizin önündeki engellerin hayat tarzıyla alakalı mı yoksa rahatsızlıkla alakalı (örneğin stres, ilaç yan etkileri, kalp rahatsızlıkları gibi ) olup olmadığını değerlendirip yardımcı olabilirler.

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