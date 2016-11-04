Cinsel hayatınızı canlandıracak 3 öneri

Genel bir bakış açısıyla baktığımızda seks yapmak için ‘kolay bir eylem’ diyebiliriz. Zor olan kısım ise partnerinizle iletişiminiz. Tutkulu bir seks yaşamı için de tam olarak öğrenmeniz gereken bu iletişim kısmı.

İşte pudra.com derlemesiyle seks hayatınızı canlandıracak 3 yöntem:

1‐ Partnerinizin seks haritasını çıkarın

İlk olarak birbirinizi anlamanız ve partnerinizin seks hayatında nelerden hoşlandığını öğrenmeniz gerekiyor. Erkeklerin ve kadınların sekse bakış açılarında çarpıcı bir fark var. Çoğu kadın kendini partnerine yakın hissettiğinde seks yapmak isterken, çoğu erkek seksi duygusal yakınlık sağlamak için bir araç olarak görüyor. Yani seks yapmayı isteme ya da istememe sebepleri iki cinste farklı yani. Partnerinizle hangi şartlar altında istekli veya isteksiz olduğunuzu paylaşmanız birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Seks hakkında yaptığınız içten sohbetler ilişkinizi yatak odasının dışında da geliştirir.

2‐ Cinsellik hakkında tartışmaktan çekinmeyin

Birçok insan cinsellikten utanıyor. Bunun kaynağında birçok şey olabilir; aile, arkadaşlar, eski ilişkiler ya da tüm toplum. Toplum genelde size seksi utanılacak bir şey olarak öğretir, bu sebeple cinsel utancı aşmak kolay değil. Öncelikle şunu kabullenmelisiniz; arzularınızdan utanmak kendinizden utanmak demek. İlişkide iki tarafta birbirinin cinsel doğasına saygı duyduğu sürece ilişki sağlıklı bir şekilde devam eder. Arzularınızın gerçekleşmek için mantıksız olduğunu düşünmeyin. Her arzu kendi içinde mantıklıdır, tabii başkasına zarar vermeyi gerektirenler dışında. Arzularınızı ve isteksiz olma sebeplerinizi partnerinizle paylaşmak çok önemli. Tabii bu paylaşımın yapılacağı an da doğru seçilmeli. Bu sohbetler sayesinde seks hayatınız gelişecek ve ilişkiniz daha sağlıklı ilerleyecek. (Seks hakkında konuşmak zor değil yazımız da size bu konuda yardımcı olabilir.)

3‐ Ara sıra seks planı yapın

Seksin kolay, gerilimsiz ve sınır tanımayan bir yapısı olduğu ile ilgili güçlü bir inanç var. Günümüz dünyasında iş yoğunluğu yüzünden seks genellikle spontane gelişiyor. Kimsenin seks için plan yapmak aklına dahi gelmiyor. Spontane seks harika bir fantezi olabilir, fakat bunun sürekli hale gelmesi uzun süreli ilişkilerde sorunlar yaratabiliyor. Planlı seks, yapılacaklar listesi hazırlamak demek değil, partnerinize yalnızca ona adanmış bir zaman aralığı ayırmanız demek. Bu planlanan zaman aralığında ne yapacağınız tamamen size kalmış. Önemli olan nokta; partnerinize ayırdığınız zamanda partnerinizin erotik duygularını uyandırmak. İlişkinizin başlarında nasıl bir seks yaşantınız varsa aynı şeyleri hissetmeye çalışın; vahşi, özgür. Tabii bu sefer işin içine plan da katarak.