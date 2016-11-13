Tinder kullanıcıları içlerini döktü: Aşk ile saf sevgiyi bulup, seks ve sohbetle harmanlayıp evlenmek istiyorum!

Posta yazarı Mehmet Coşkundeniz, Türkiye’de en çok kullanılan ‘flirt’ uygulamasını kullananlar ile konuştu. Coşkundeniz’in aktardığına göre, bir kullanıcı uygulamayı kullanma amacını “Ben burada gerçek aşkla saf sevgiyi bulup, ikisini biraz seks, biraz sohbetle harmanladıktan sonra evliliğe adım atmayı istiyorum” sözleriyle anlattı.

Coşkundeniz’in bugün (13 Kasım 2016) Posta’da "İşte Türkiye'de Tinder gerçeği" başlığıyla yayımlanan yazısına göre kullanıcıların açıklamaları şöyle:

* Sevgilimle ayrıldık. Ben de vakit geçirmek için buraya girdim. Buluştuğum birkaç kişi oldu ama aramızda hiçbir şey geçmedi (kadın).

* İşim ağır. Uzun zamanlarımı işyerinde geçiriyorum. Herhangi bir ortamda yeni biriyle flört etmeye zamanım yok. Tinder beni bu zamanı harcamaktan kurtarıyor çünkü sitenin amacı belli! (erkek)

* Tek gecelik ilişki peşinde değilim. Bu şekilde yaklaşan olursa direkt eşleşmeyi kaldırıyorum. Buluştuğum birkaç kişiyle arkadaşlık gelişti aramızda. Ama umudumu kaybetmedim, bir sevgili edinebilirim (kadın).

* Yurt dışındayım. Bulunduğum ülkenin insanlarıyla pek anlaşamıyorum. Ama Tinder'da hem burada yaşayan Türkler'i bulabiliyorum hem de Türkiye'ye tatile geldiğimde buluşabileceğim birkaç kişi ile arkadaşlık etmiş oluyorum (erkek).

* Ben burada gerçek aşkla saf sevgiyi bulup, ikisini biraz seks, biraz sohbetle harmanladıktan sonra evliliğe adım atmayı istiyorum (kadın).

* Canım sıkıldığında burada neler oluyor diye bakıyorum. Tinder'dan aşk falan çıkmaz. Seni de burada görünce durumun gerçekten çok vahim olduğunu iyice anladım (kadın).

* Burası gerçekten bana göre değilmiş. Adam konuşurken neredeyse ayaklarımın altına kırmızı halı serecekti. Bugün buluştuk, sonra eve döndüm ne bir arama ne bir mesaj. Lanet olsun tüm erkeklere (kadın).

* Buradan birkaç kişiyle buluştum. Gayet de güzel vakit geçirdik. Ben sitede olmaya devam edeceğim (erkek).

* Site bize şöyle bir iş olanağı sağlıyor. Adam gün boyu sitede profil beğeniyor. Sonra beğendiği profilden cevap gelmeyince işin kolayına kaçıyor ve benim gibi olanları beğeniyor. Biz de cevap veriyoruz ve profesyonelce görüşüyoruz (kadın escort).

* Buradan partner bulmanın en güzel yanı, herkes her şeyin farkında. Benim amacım belliyse, onunki de belli. Zaten bu site dünyada bizim gibilerin daha rahat partner bulabilmesi için kullanılıyor (eşcinsel erkek).

* Hiç beklemediğim bir anda çok güzel biriyle tanıştım. Uzun bir süre birlikte oldum. Sonra yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Şimdi ayrıyız. Belki yine şansım yaver gider de böyle bir ilişki yakalarım diye Tinder'da devam ediyorum (erkek).

* Ha yani, burada gözlem için bulunuyorsun. Peki çok hoşlandığın biri seninle görüşmek istese sen ne yapacaksın? Bütün erkekler aynısınız (kadın).