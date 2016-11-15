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Spor

"Guardiola gece yarısından sonra seksi yasakladı"

Sevilla'da forma giyen Samir Nasri, Guardiola'nın futbolcuların yiyeceklerine, içeceklerine de karıştığını söyledi

15 Kasım 2016 15:41

Manchester City’den ayrılıp Sevilla’nın yolunu tutan Samir Nasri, Pep Guardiola'nın futbolculara gece yarısından sonra seks yapmayı yasakladığını dile getirdi. 

Sevilla'da oynadığı 11 maçta attığı 3 golle takımına katkı sağlayan Nasri, Guardiola’nın "Tatilden hazır dönün" uyarısına karşın hazırlık kampı sonrası Manchester City'den gönderilmişti.

 

"Messi ve Lewandowski'yle bile böyle çalıştım"

 

Fransız spor programı L'Equipe du Soir’e konuşan Nasri, Guardiola’nın futbolcularından en iyi performansı alabilmek için kendine has yöntemleri olduğunun altını çizerken şunları söyledi: “Sevgilinizle ilişkileriniz gece yarısından önce olmalıydı. Ertesi gün izinli bile olsanız gece yarısından sonra seks yasaktı. Böylece futbolcuların gece iyi bir uyku çekmesini amaçlanıyordu.

Guardiola, bizimle tanışırken ‘Dünyanın en iyi futbolcuları Lionel Messi ve Robert Lewandowski ile de böyle çalıştım. Bu sayede onların kas sakatlıklarını minimum düzeye indirmiştim’ demişti. Bunun dışında ne yiyeceğimize, ne içeceğimize de karışır ve bunu sıkı bir şekilde kontrol ederdi.”

Guardiola ile tanıştıkları ilk antrenmanı da anlatan Nasri “Önce yapılan çalışmada taktik ve teknik çalıştık. Guardiola ile tanıştık. Ertesi gün ise elimize bir video ulaştı. Bu videoda yapmamız ve yapmamamız gerekenler yer alıyordu” diyerek İspanyol çalıştırıcının tıpkı saha içinde olduğu gibi saha dışında da kontrolü ne kadar sevdiğini gözler önüne serdi.

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