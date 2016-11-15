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İmam Hatip öğretmeni, öğrencisine cinsel tacizden tutuklandı

Çanakkale'de bulunan bir okulda, kız öğrencisine sözlü ve elle tacizde bulunan öğretmen savcılığın talimatı üzerine açığa alınıp, tutuklandı

15 Kasım 2016 22:06

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni C.A. açığa alınıp, tutuklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ayvacık İmam Hatip Ortaokulu Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni C.A. hakkında, bir kız öğrencisine sözlü olarak ve elle cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla, geçen 10 Kasım'da Ayvacık Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, öğretmen C.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen C.A., Kaymakamlık tarafından açığa alındı. Okul yönetimi taciz iddiasıyla ilgili açıklama yapmazken, soruşturma başlatan Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okula iki müfettiş görevlendirdi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen C.A., tutuklandı.

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