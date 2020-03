Bakan Soylu Elazığ depreminde evi yıkılan ve hasar gören vatandaşlara yapılacak nakdi yardımları açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Adbulhamit Gül ortak basın açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, depremde evi yıkılan ve hasar gören vatandaşlara yapılacak nakdi yardım miktarlarını açıkladı.

Soylu yapılması planlanan yardımları şöyle aktardı:

"Evi tamamen yıkılanların sadece Elazığ’da 300’ün üzerinde bir 300’ün üzerinde de Malatya’da olduğunu düşünüyoruz, şimdilik. Evi yıkılan vatandaşların eşyalarını almalarına ağır hasarlı da olsa müsaade etmeyeceğiz. Güvenlik görevlilerimiz marifetiyle evlerine girecekler, en önemli kişisel eşyalarını alacaklar, çıkacaklar. Eşya yardımı olarak ağır hasarlı ve yıkacağımız yerlere 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da yaklaşık 11 bin lira vereceğiz, toplam 41 bin lira ilk etapta onlara yardım edeceğiz. Ağır hasarlı olan ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın teknik ekipleriyle eşyasını alabileceği tespit edilen ailelere de yaklaşık 11 bin lira kira yardımı yapacağız. Orta hasarlı ev sahiplerine de 5 bin lira hemen acil yardım ödeneği vereceğiz. Artı uzun vadeli de 27 bin lira uzun vadeli, faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Köylerde yıkılan evlerin tamamına 11 bin lira acil yardım vereceğiz, eğer köyde oturuyorsa. 5 bin lira da biz bunlara eşya yardımı gibi bir destek ortaya koyacağız. Bunları da hasarlar bittikten hemen hesaplarını alacağın, biter bitmez de ertesi sabah vatandaşlarımızın hesaplarına bu nakitleri geçireceğiz."

Bakan Soylu, Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandığını bildirdi.

Bakanların yanı sıra ortak basın açıklamasında AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da konuşması dikkatleri çekerken; Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın herhangi bir açıklamada bulunmaması gözlerden kaçmadı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"24 Ocak saat 20:55'te gerçekleşen Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem ve deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili sizleri ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere huzurlarınızdayız. 45 vatandaşımızı enkaz altından sağ sağlim çıkarabildik. Şu an itibariyle toplam 39 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bu vatandaşlarımızdan 2'si kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 4 vatandaşımız Malatya Doğanyol'da deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Burada Malatya'yı da içine alarak yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde geldiğimiz duruma geçmeden evvel, 948 artçı depremin meydana geldiğini söyleyelim. Artçı depremler devam ediyor. Bunlardan 21'i 4 ve üzeri; 2'si 5.1 ve 5.4 olarak gerçekleşti. Depremin hemen akabinde iletişim, ulaşım, enerji, altyapı ve bir şehrin hayatını idame ettirebilmesi için gerekli bütün imkânlara bakıldı ve hiçbirinde eksiklik ve aksaklık görülmedi. Havalimanlarında da herhangi bir durum söz konusu olmadı. Hastanelerimiz hizmetlerini aralıksız ve eksiksiz yerine getirdi.

TSK’nın kargo uçaklarıyla birlikte istediğimiz araçlar, malzemeler ve arama kurtarma ekipleri buraya geldi. Öncelikle huzurunuzda arama kurtarmacalarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bine yakın burada bulunan STK’lara da çok teşekkür etmek istiyorum. Yani sayıları 1000 olan."

"Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik"

"Milli Eğitim Bakanlığımız tüm rehber öğretmenleri görevlendirmiş, özellikle çocuklarımız için. Onların psikolojisinin depremden en az etkilenebilmesini temin etmek için, Diyanet İşleri Başkanlığımız manevi rehberlerini gönderdi. Onlar da barınma ve toplanma alanlarında sürekli bulunuyorlar, taziye evlerinde sürekli bulunuyorlar. Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Özellikle Elazığ'da. 45 barınma alanının 10'u çadır barınma alanı, 34'ü okul, geri kalanı spor kompleksi, 4 cami, 2 tane de cem evi.Bütün bunlarla ilgili yemek ihtiyaçlarını tamamen karşılamaya çalışıyoruz. Köylerimizi de ihmal etmedik. Jandarma Genel Komutanlığımızın komutanlığıyla ve AFAD'la köylerdeki hasar tespitleri toplanıyor, ulaştırılması gereken yardımlar gerçekleştiriliyor. Bu tarama aynı şekilde devam ediliyor.

24 bin 402 çadır, 26 bin 500 yatak, 40 bin gıda kolisi...

Şu ana kadar 24 bin 402 çadır, 400 de genel maksatlı çadır sevk edildi bölgeye. 26 bin 500 yatak sevk edildi. Uyku setleri, elektrikli ısıtıcıları, gıda kolileri sevk edildi. Yaklaşık 62 bin 963 battaniye, 20 bin de Uşak Valiliğimiz tarafından battaniye sevk edildi. Gıda kolisi 40 bin. Bu kolilerin tamamını dün sabah itibariyle dağıtmaya başladık. Dün muhtarlarımızla geniş bir toplantı yaptık, bugün de köy muhtarlarımızla yapacağız. Bugün saat 1 itibariyle de şehre girmek üzere 50 bin kumanya günlük olarak dağıtılacak Elazığ ve Malatya'da. Elazığ'da 40 bin şehir ve ilçeler, Malatya'da da 10 bin toplam 50 bin sadece kumanya."

"Artçı depremler devam ediyor, hasar tespit çalışmaları devam ediyor"

"Artçı depremler vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Onun için vatandaşlarımız evlerine girmekten imtina ediyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Binalar bir vesile ile tespit ediliyor. Yine bunun yanı sıra Tarım Bakanlığımız özellikle ahırlar ve depremden etkilenen hayvanlar ve diğer tarım ürünleriyle ilgili çalışmalarını ve desteklerini gerçekleştiriyor. Bugün itibariyle hem Malatya hem Elazığ’da kamu kurumlarımız çalışmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız olayın ilk dakikasından itibaren buradalar. Bir vesileyle hizmete açtılar. Dışarıda da yemeğin dağıtıldığı iyi bir koordinasyon sergileniyor, sergilenmeye devam ediliyor. Üç yurt var burada. Yurtlarda herhangi bir yapısal sorun yok, sadece dışarıdan sıvaların ve bazılarında mermer sökülmeleri var, onları da gerçekleştiriyorlar.

Özellikle bir meseleyi daha sizle paylaşmam gerekir. Yaklaşık 4 bin 800 personel hizmet vermektedir. Bu personel teknik, profesyonel personeldir. Bunların içerisinde 500 personel hasar tespiti yapan elemanlardır. Çok doğal olarak vatandaşlarımız hasar tespit yapılmadan evlerine girmekte zorlanıyorlar, haklılar. Biz de bu tavrı hem doğru hem de anlayışla kabul ediyoruz. Biz de bu tespitlerin bir an önce yapılması için çalışıyoruz.

Bizim vatandaşlardan talebimiz şu; 45 barınma merkezimiz var sadece Elazığ'da. Yani okullarımız açık, 34 okul. Aynı zamanda spor salonlarımız açık. Taziye evlerimiz açık. Aynı zamanda bir şey daha yaptık. Dün kıraaahathanelerle görüştük. Tuvalet ihtiyaçları için 50'ye yakın kıraahatnenin açık kalmalarını sağladık. Onlar da kendi kıraathanelerinin önüne afiş yapıştıracaklar. Oradaki hizmetlerden de istifade edecekler.

Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza da yurt dışında ulaştık, onun da teyidini aldık" dedi kira yardımlarını açıkladı

Yine özellikle biraz sonra Çevre ve Şehircilik ile Sağlık Bakanı söyleyecekler. Şu ana kadar burada 2 bin ve Malatya’da da 2 binin üzerinde ağır hasarlı olarak tespit ettiğimiz konut var. Bu sayı giderek artıyor. Biz kira yardımı yapacağımızı söyledik. Ama şehir içerisinde bu kadar kiralanacak evin bulunmamasına tedbir olarak, bir taraftan barınma merkezlerimiz var. Şimdi Şehir hastanesinin şantiyesi vardı. Ona yeni yataklar aldık, yaklaşık 500 kişilik barınmayı da orada tesis edeceğiz. Ama yine buna ilaveten bir şey daha yapıyoruz; dün Sayın Cumhurbaşkanımıza da yurt dışında ulaştık, onun da teyidini aldık; yaklaşık il özel idaremize ait Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te yaklaşık bin konteynerden geçici konaklama merkezi yapacağız. Araçlar şu an yola çıktılar. Burada 1000 ailenin barınabileceği bir alanı yaklaşık 10-15 gün içerisinde yapacağız. Şöyle bir konteyner kent oluşturacağız.

Tüm alt yapısı ile beraber bunu sağlayabilecek yeni bir tedbir alıyoruz. Zaten şu anda Malatya'da yaklaşık 5 bin kişilik bir konteyner merkezimiz var. Hem burada hem öteki tarafta geçici barınma merkezleri konusunda konutlar yapılana kadar, evler yapılana kadar vatandaşımızın hayatın olağan akışını aynen devam ettirmesini teminen gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Şu ana kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 10 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan iki şehre toplam 8 milyon, yine İçişleri AFAD Başkanlığından da toplam 6 milyon, toplam 24 milyon şehrimize geldi. Bu paralar hayatını kaybeden ailelere, hem de enkaz altında kalan ailelerin önemli bölümüne destek olarak o andan itibaren başladı, şimdiden sonra da bu gelen paralarla neler yapacağımızı ifade edeceğim.

Soylu ne kadar kira ve eşya yardımı yapılacağını açıkladı

"Eksiğimiz aksağımız yoktur demiyorum..."

Çok ciddi bir yardım ve bağış var. AFAD koordinasyonluğunda yapılan bu yardımları ısıtma cihazlarından buraya gönderilen tüm malzemeleri vatandaşlara dağıtmaya çalışıyoruz. Yardım konusunda da bir kargaşanın gücümüzün yettiğince önüne geçmeye çalışıyoruz. Eksiğimiz aksağımız yoktur demiyorum. Vatandaşlarımızın bu eksiklerimize karşı bizi tölere edeceklerine inancımız tamdır. Çünkü uykusuz arkadaşlarımızla beraber tüm Türkiye'ye mahcup olmamak için herkes el birliğiyle gayret gösteriyor.

Elazığ merkez ve köyleri, Sivrice tamamı, Maden tamamı, Malatya Pötürge ve Doğanyol tamamı, şimdi de Malatya kale ilçesini ekledik. Orada da ciddi yıkımlar söz konusu. Bu bahsettiğimiz süreçlerin tamamından Kale ilçesi de etkili olacak.

Gönlü burada olan, büyük bir duygu yoğunluğu oldu. Dün akşam TV8'de hakikaten çok önemli bir yardım kampanyası yapıldı. Her vatandaşımıza minnettarız. Bundan öte 2 milyon 500 bine yakın vatandaşımız SMS ile bir gönül birliği içine girdi. Allah milletimizden razı olsun. Vatandaşlarımızın bu konuda elbette ki ihtiyaçlarına giderilebilmesine çalışılabilmektedir ama bu duygu yoğunluğu depremle karşılaşan vatandaşlarımızı daha da birlikteliğe yönetmektedir. Diyarbakır Annelerine, atkı bere örerek buraya gönderiyorlar. Allah razı olsun."

"Sahra ünitelerini açmaya başladık"

Salık Bakanı Koca şunları kaydetti:

"Maalesef 39 vatandaşımızı kaybettiğimizi, Elazığ'da 35, Malatya'da ise 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1607 vatandaşımız hastanelerimize müracaat etmişti. Şu anda hastanelerimizde yatan 86 yaralımız var. Bunlardan 18 yaralımız yoğunbakım şartlarında. Yoğunbakımda tedavilerine devam edilen yaralılarımızdan herhangi birinin durumu ağır değildir. Sahra ünitelerini açmaya başladık.

"Herhangi bir sağlık kuruluşumuzun depremden hasar görmedi"

Enkazdan çıkarılırken bazı yaralılarımızın olduğu malum. Azize Çelik’in genel durumu iyi. Tedbir amaçlı yoğunbakımda. Eşi ve çocuğunun durumu serviste devam ediyor. 2.5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve Annesinin tedavileri devam ediyor. Yüsra Yıldız’ın bacaklarında hafif ezikler vardı, tedbiren yağunbakımda. Annesinin diyalize alınması planlanıyor. Bunun ışında şuan sahada 2 bin 627 kişinin UMKE , 112 acil ekiplerimizin hizmet verdiğini söylemek istiyorum. Şu an bütün haznelerimizde yeterli olduğumuzu herhangi bir sağlık kuruluşumuzun depremden hasar görmediğini söylemek istiyorum. Bunun dışında WHO ilk günden beri destek mesajlarını bizlere vermişlerdi. Yoğun desteklerini gördük. Bugün Elazığ’a geldiler, kendilerine de hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

"Zemin artı 4-5'i geçmeyecek bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz"

Çevre Bakanı şunları kaydetti:

"Elazığ'de 53 binamız yıkık. Binalarımızdan 22 tanesi, acil yıkılacak statüde. İçerisine vatandaşlarımızın girmesine izin vermeyeceğimiz binalar. Buy binaların dün itibariyle yıkımlarını başlattık. Malatyamızda toplam 155 yıkık binamız mevcut. "

"Aram kurtarma çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Sürsürü mahallemizde de en kısa zamanda bitireceğiz. Hem Mustafa Paşa hem Sürsürü'de yerinde zemin artı 4-5'i geçmeyecek bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz."

Sürsürü mahallesindeki vatandaşlarımızla görüşme işlemlerimiz başladı. En geç Şubat sonu temelimizi atıp, yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmektir. Diğer yandan Mustafa Kemal Mahallesi'nde yıkılan binaların çevresindeki 73 binada hasar tespit çalışmaları yapıyoruz. Üç gün içinde buradaki hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. 3 gün sonra da buradaki riskli binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Elazığ sınırlarında 22 acil yıkılması gereken binamız var. TOKİ'de 150'ye yakını tamamlanmış, 250'ye yakını da 4 ay içinde tamamlanacak toplamda 400 konutumuz var. Bu konutları öncelikli olarak binaları yıkılan vatandaşlarımıza teklif edeceğiz. Kendilerinin uygun bulması halinde bu hazır konutlara vatandaşlarımızı taşıyacağız. isterlerse yerinde dönüşüm projesinden faydalanabilecekler.

2 bin adet yeni konut üretimimize başlıyoruz. Saha çalışmaları plan kote çalışmaları bugün itibariyle başlamış durumdadır. Burada da zemin artı 3'ü geçmeyecek önemli bir proje gerçekleştireceğiz. Projemizi Yemişli'de yapacağız. En geç Nisan ayında başlayıp yıl sonunda tamamlama hedefiyle çalışmalarımızı başlattık.

"Devletimiz milletimizin yanındadır"

Adalet Bakanı şunları kaydetti:

"Devletimiz milletimizin yanındadır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün imkanlar seferber kılınmıştır. Büyük bir kampanya ile tüm acıları sarmaya devam ediyoruz. Tüm depremden etkilenen bölgelerde adli işlemler devam etmektedir. Adıyaman Cezaevi'ndeki mahkumların nakli gerçekleşmiştir. Tüm otopsi adli işlemleri, kimlik hizmetleri büyük bir titizlikle yerine getirilmiştir.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Olay anından itibaren olaya müdahale eden Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla müdahale eden bakanlarımıza, bakanlık mensuplarımıza, çalışan kardeşlerimize bütün kurum ve kuruluşlarımıza, yek vücut olarak milletin derdine deva olmak için çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum. Büyü bir fedakârlık örneği ile çalışmalarını an be an sürdürdüler. Bundan sonra da yaraların hızla sarılması meselesi geliyor. Bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır. İnşallah bu depremden etkilenen hiç kimsenin açıkta kalmaması için gayret sarf edilecektir. Devletimiz bütün vatandaşlarımızın yanında olacaktır.

Deprem anından itibaren büyük bir gönül birliği içerisinde aynı acıyı paylaşarak acıları hafifletmek için milletimizin bütün kesimleri bu olayın peşinden gitmiştir. Belediyeler vasıtayla buradaki acıları hafifletmek maksadıyla yardım malzemeleri göndermiştir. Bundan sonraki depremlere karşı çok daha hazırlıklı olacak, çalışmaları ilgili bakanlarımız yerine getirecektir. Bütün bu kuruluşlara, milletimize, zor anda bir araya gelme becerisini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.