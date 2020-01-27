Elazığ depremi: Arama-kurtarma çalışmaları 67 saat sonra sona erdi; 41 ölü, 1607 yaralı

T24 Haber Merkezi

Elazığ'da cuma akşamı saat 20:55'te meydana gelen, AFAD'ın 6.8, Kandilli'nin ise 6.6 büyüklüğünde ölçtüğü depremde, arama-kurtarma ekipleri yaklaşık 67 saatin sonunda çalışmalarına son verdi. Depremde toplam 72 bina tamamen yıkıldı, 41 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi sağ olarak kurtarıldı, 1607 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki tarama çalışmaları dün sonlandırılırken, Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'ndaki çalışmalar da bugün ulaşılmaya çalışan son iki depremzedenin cansız bedenine ulaşılması sonucu saat 15:40'ta sona erdi. AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekiplerince cansız beden enkaz altından çıkarıldı.

Tüm ekipler enkaz önünde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte dakika dakika gelişmeler:

23.34 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören KOBİ'lere, KOSGEB tarafından yardım sağlanacağını açıkladı.

22.50 - AFAD: Bugün (27 Ocak) saat 16.15 itibariyle banka hesaplarında 24 milyon 324 TL, SMS sisteminde 26 milyon 576 bin 590 TL olmak üzere toplamda 50 milyon 576 bin 914 TL toplandı.

19.26 - AFAD verilerine göre saat 19.12'de Elazığ Sivrice'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15:35 - Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı enkazında aranan son kişiye ölü olarak ulaşıldı. Elazığ depreminde ölü sayısı 41'e yükselmiş oldu.

14:15 - Sürsürü Mahallesi'nde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

13:15 - CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Dilek Apartmanı'ndaki çalışmaların yaşanan çökmeden dolayı bir süreliğine durdurulduğunu, ardından yeniden başlatıldığını aktardı.

11:00 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Adbulhamit Gül ortak basın açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, depremde evi yıkılan ve hasar gören vatandaşlara yapılacak nakdi yardım miktarlarını açıkladı.

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7:20 - Resmî açıklamada ölü sayısı 39 olarak belirtilirken, haber ajanslarının gece saat 2:34'te geçtiği haberde dört katlı Dilek Sitesi'nin bir bloğundaki çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Ancak henüz ölü sayısında bir güncelleme yapılmadı. Sabah saatlerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Dilek Apartmanı enkazında halen 2 kişinin olduğu biliniyor.

3:30 - Depremde evleri hasar gören vatandaşlar, geceyi çadır kentlerin dışında spor salonunda da geçirdi. Yanlarına evlerinden alabildikleri battaniye, yastık ve kişisel malzemeleriyle spor salona giden vatandaşlar, sporcuların kullandığı minderleri kendilerine yatak yaptı. Spor salonunda kalan Songül Yalçın, “Yemek veriyorlar ilgileniyorlar. Evlerimiz hasar gördüğü için giremiyoruz” diye konuştu. Evlerinde çatlaklar oluştuğunu aktaran İbrahim Selvitopu ise "Can güvenliğimiz olmadığı için belediyenin bize sunduğu toplama bölgelerine buraya geldik. Evin duvarları çatlak olduğu için giremiyoruz. Artçı depremlerde oluyor korkuyoruz. Çocuklarım korktu. Karım çocuklarım ve yakınlarım burada hep beraber kalıyoruz”diyerek yaşadıklarını aktardı.