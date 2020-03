AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi geriye kaydırıldı

Elazığ’da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kameraların karşısına geçti. Deprem sonrası tedbirlere ilişkin bakanların açıklama yaptığı toplantıda AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un da konuşma yapması dikkati çekti.

Kurtulmuş’un toplantıya gelmesinin ardından Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın sandalyesi bir geriye kaydırıldı. Resmî bilgilendirme toplantısında Vali Kaldırım açıklama yapmadı.

Kurtulmuş, “Olay anından itibaren olaya müdahale eden Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla müdahale eden bakanlarımıza, bakanlık mensuplarımıza, çalışan kardeşlerimize bütün kurum ve kuruluşlarımıza, yek vücut olarak milletin derdine deva olmak için çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum. Büyü bir fedakârlık örneği ile çalışmalarını an be an sürdürdüler. Bundan sonra da yaraların hızla sarılması meselesi geliyor. Bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır. İnşallah bu depremden etkilenen hiç kimsenin açıkta kalmaması için gayret sarf edilecektir. Devletimiz bütün vatandaşlarımızın yanında olacaktır” dedi.

Kurtulmuş, “Deprem anından itibaren büyük bir gönül birliği içerisinde aynı acıyı paylaşarak acıları hafifletmek için milletimizin bütün kesimleri bu olayın peşinden gitmiştir. Belediyeler vasıtayla buradaki acıları hafifletmek maksadıyla yardım malzemeleri göndermiştir. Bundan sonraki depremlere karşı çok daha hazırlıklı olacak, çalışmaları ilgili bakanlarımız yerine getirecektir. Bütün bu kuruluşlara, milletimize, zor anda bir araya gelme becerisini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Deprem üzerinden siyaset yapılmaması üzerine tartışmalar yaşanırken Kurtulmuş'un resmî bilgilendirme toplantısında konuşma yapması sosyal medyada da eleştirildi.

Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, ”Şimdi sırası mı, aman siyaset yapmayın" diyenler, bakanların deprem faaliyet raporunu açıkladığı basın toplantısına AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un katılmasına ne diyor peki?” paylaşımını yaptı.