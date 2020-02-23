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Doğu Anadolu fayı harekete geçti; Elazığ 6,6 ile sarsıldı

Elazığ Sivrice'de saat 20.55'te 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı. Elazığ'da kriz masası kurulurken, gönüllü ekipler çevre ilçelere yönlendirildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Deprem Türkiye'de birçok kentin yanı sıra Suriye, İran, Ermenistan, Lübnan ve İsrail'de de hissedildi. 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen birçok artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

T24Derleyen: T24

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