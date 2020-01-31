AFAD, Elazığ depremi için toplanan bağış miktarını açıkladı

AFAD, Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanan yardımların 86.470.662 TL olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bölgede, büyüklüğü 4,0'ın üzerinde 22, toplamda 1.659 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır.

Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.561'i taburcu edilirken, 4'si yoğun bakım altında olan 46 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

Deprem bölgesinde bulunan 39.460 binanın hasar tespit çalışmaları tamamlanmış; 584 binanın yıkıldığı, 6.845 binanın ağır hasarlı olduğu belirlenmiştir.

Elazığ ve Malatya valiliklerine 14 milyon TL gönderildi

AFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 7 milyon TL olmak üzere toplam 14 milyon TL acil yardım ödeneği göndermiştir.

Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 58.642.922 TL, SMS sisteminde 27.827.740 TL olmak üzere toplam 86.470.662 TL yardım toplamıştır. (DHA)