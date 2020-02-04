Deprem hırsızları işbaşında; demir kapıları çaldılar!

Elazığ'da depremde hasar gördükleri için boşaltılan 2 apartmanın demir kapıları çalındı.

Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde bitişik halde bulunan iki binaya, Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı raporu verildi.



Bunun üzerine toplam 20 daireli 2 apartmanda yaşayanlar, tahliye edildi. Ancak dün gece yarısı 2 apartmanın demir kapıları kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek, çalındı.



İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)