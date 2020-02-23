Elazığ'da okul zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ’da 11 bin öğrencinin diğer okullara ilişkilendirildiğini ve yarın (24 Şubat Pazartesi) okulların açılacağını söyledi.

Deprem haberini alır almaz verdikleri ilk talimatın, okulların kapılarının vatandaşlara açılması olduğunu anımsatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımız, 24 saat açık kalma talimatımızın ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Depremden etkilenen, evleri zarar gören veya evlerine girmek istemeyen vatandaşlarımızın dışarıda mağdur olmamaları için tüm okul müdürleri ve yöneticilerimiz göreve çağrıldı" diye konuştu.

'98 okulu kullanım dışı bırakma kararı aldık'

Oluşturdukları Hasar Tespit Komisyonu ile ilgili de bilgi veren Selçuk, "Elazığ genelinde ilçelerimiz dahil 33’ü okul binası 4’ü kurum binası olmak üzere toplam 37 okul kurumumuzda ağır ve orta hasar oluştuğu tespit edildi. Bunlarla ilgili her türlü hasar çalışmalar devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede yaklaşık 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık." şeklinde konuştu.

'Yarın Elazığ’da okul zili çalacak'

Konuşmasını sürdüren Selçuk, "Tüm bu çalışmalarımız neticesinde, yarın Elazığ’da okul zili çalacak. Doğaldır ki eğitim öğretim sürecinin nasıl işleyeceğine dair merak edilenler var. Bu çerçevede velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir.



Yeni okul binalarımız hazır hale gelinceye kadar hiçbir öğrencimiz sıkıntı yaşamadan eğitim öğretime devam edecektir. İl merkezinde boşaltılan 17 okulumuzdaki 9 bin civarı öğrenci, ilçelerimizde boşaltılan 16 okulumuzdaki 2 bin öğrenci olmak üzere toplam 11 bin civar öğrencimiz bugün itibariyle en yakın okullarımız ile ilişkilendirilmiştir." ifadelerine yer verdi. (İHA)