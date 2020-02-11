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Elazığ'da hasarlı binaları soyan 5 kişi yakalandı

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı

11 Şubat 2020 21:33

Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında ağır hasarlı binalarda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hasar gören binalarda hırsızlık olayları olduğu yönünde alınan ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Hasarlı binalarda hırsızlık yapıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerinin S.G, İ.G, Y.D, A.D. ve M.E. olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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