Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi

T24 Haber Merkezi

Elazığ'da cuma akşamı meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi. Yaralı sayısının 1607 olduğu duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgedeki son durumu aktardı. Bakan Soylu, Sürsürü Mahallesi'nde enkaz altında 3 kişinin bulunduğunu belirtirken, Mustafa Paşa Mahallesi'nde tarama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

23.20 AFAD: Hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1515’i taburcu edilmiştir.

22.37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

21.56 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 18'i yoğun bakımda tedavi gören 1065 yaralı olduğunu açıkladı. Bakan Koca, durumu ağır olan bir hasta bulunmadığını dile getirirken, 3 kişinin enkaz altında olduğunu söyledi.

18.24 Malatya Valiliği; Doğanyol, Pütürge ve Battalgazi ilçelerinde, Elazığ merkezli deprem nedeniyle 526 konutta ağır hasar tespit edildiği açıkladı.

17.41 Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen 5 kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda saat 17.00 sıralarında, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.



Çıkarılanların anne ile oğlu ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastaneye götürüldü. Ekipler, enkazda kalan 2 kişiyi ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son çıkarılan 3 kişiyle birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a çıktı.

17.18 Sürsürü Mahallesi'nde enkaz altında kalan 3. kişi de çıkartılırken, 44. saatte enkaz altında halen 2 kişinin olduğu bilgisi verildi.

17.03 Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Kan ihtiyacı konusunda bir sıkıntı yok. Cami, okullara sığınanlara gıda yardımı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

16.14 Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen 6 kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda saat 15.30 sıralarında, 3 kişinin yeri tespit edildi. Ekipler, 3 kişiden 1'inin cansız bedenini enkazdan çıkardı. İsmi öğrenilemeyen kadının cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü. Ekipler, yerlerini tespit ettikleri 2 kişiyi enkazdan kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 oldu.

15.35 CNN Türk, Sürsürü'de Dilek Apartmanı enkazında iki kişinin yerinin tespit edildiğini, enkazdan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini ileri sürdü.

15.15 İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ ve depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesini ziyaret etti. Akşener, "Birlik, beraberliğe ihtiyaç olan bir dönem, bunu da Türk milleti gösterdi. Hiçbir siyasi ayrışma göstermeden herkes burada bir ipin ucundan tutmaya çalıştık. İnşallah bu acılar bir daha yaşanmaz" dedi.

15.06 Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi daha çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin sağlık durumu henüz belli değil.

Depremde hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi

15.50 Malatya Valiliği, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Malatya'da 4 kişinin öldüğünü, 318 kişinin de yaralandığını açıkladı. Valilik ayrıca Doğanyol ilçesinde 29’u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ve Pütürge ilçelerinde 1'er konut yıkıldığını duyurdu. Valilik deprem bölgesinde 312 ahırda da ağır hasar görülürken, Doğanyol'da 48 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan, Pütürge'de 7 büyükbaş hayvanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

15.34 Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu olduğu Edirne Cezaevi'nden Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenenlere mesaj gönderdi. Demirtaş mesajında, " Eminim ki tüm halkımız yüksek bir duyarlılıkla dayanışmasını sürdürecektir" yazdı. Demirtaş'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Depremin vurduğu yerlerdeki tüm hemşerilerime geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yararlılara acil şifalar diliyorum. Eminim k, tüm halkımız yüksek bir duyarlılıkla dayanışmasını sürdürecektir. Allah hepinizin yardımcısı olsun"

14.52 Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali (12) ve Rüya Aslan için Kışla Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miraç Ali ile kardeşi 2 aylık Rüya Aslan aynı tabuta konuldu. Cenaze namazı öncesi, tabutun önüne gelen baba Serhat Aslan, "2 ay önce geldin, keşke biraz daha kalsaydın. Takdir böyle, iman etmişiz ama ciğerimiz yanıyor" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından 5 kişi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Bu arada depremde hayatını kaydeden Müzeyyen Ayken ve Zehra Ayken, Hacı Fethi Camisi, Hüseyin Yıldız ile Onur Yıldız ise Erba köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bakan Kurum: Binaları hasarlı olan vatandaşlar kaymakamlıklara bildirim yapmalı

12.35 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "500'ü aşkın ekibimizle sahada çalışmalarımıza başladık. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Elazığ Valiliği koordinasyonunda kriz masası kurduk. Kriz masasında şehrimizdeki hasar tespitlerine ekiplerimizi yönlendirmeye özen gösteriyoruz. Kaymakamlıklarımıza müracaat ederek vatandaşlarımızın bize bildirim yapması gerekiyor. Elazığ merkezi ve Sivrice’de 31 yıkık bina tespit edildi. Yıkım süreçlerini de başlatmış durumdayız. Depremin şiddeti sebebiyle birçok bölge ve şehri etkiledi. 58 yerel yönetimle saha çalışması yapıldı. Altyapı hasar tespit çalışması yapıldı. Enkaz çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz, barınma ihtiyacını kalıcı çözmek için çalışmaları başlattık. Mustafa Paşa’da bütün binaların hızlı bir şekilde durum tespitleri yapılacak. Buralarda konutlar inşa edilecek. Malatya Doğanyol’da ahırların da olduğu projeleri yapacağız. Vatandaşlarımıza bu konutları verebilecek konumdayız." dedi.

Sağlık Bakanı: İlaç desteği vb. ihtiyaç yok

12.29 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elazığ'daki depremin 39. saatine girdik. Toplam 35 kişi yaşamını yitirdi. Şu ana kadar hastanelerimize 1607 kişi başvurdu. Hastaların çoğu panik nedeniyle müracaat etti. Hastanede yaralı olan sayısı 104 kişi. Dün Elazığ'da yoğun bakımda yatan sayısı 13'e kadar düşmüş oldu. 39 saatlik dönemde 2625 kişi sahada hizmet veriyor. UMKE, dünyada gönüllü en büyük sağlık kuruluşu. Emine Kuştepe'nin telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Hepimizi son derece duygulandırdı. Azize Çelik'in ailesinden 4 kişi kurtarılmış oldu. Dün kurtarma çalışmalarında hepimizi duygulandıran iki buçuk yaşındaki Yüsra Yıldız durumu. Yüsra'nın annesini de sağ olarak kurtardık. Sahra hastanelerimize ihtiyacımız söz konusu olmadı. Gönüllü olarak yardım yapmak isteyenlerin hepimizi duygulandırdığını dile getiririm. İlaç desteği vb. desteğine gerek yok." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: 6 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

12.21 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu ana kadar 31 vatandaşımız Elazığ'da, 4 vatandaşımız da Malatya'da yaşamını yitirdi. Bu saate kadar göçük altından 45 vatandaşımızı sağ olarak çıkardık. 4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı, toplamda 628 artçı deprem meydana geldi. Enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarımız süratle devam ediyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde son kişi enkazdan çıkarıldı. Arama-kurtarma çalışması bitti burada tarama çalışmalarını yapıyoruz. Sürsürü Mahallesi'nde 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın iaşelerini temin etmeye çalışıyoruz. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza seslenmek isterim. Barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Aş evlerimiz var, çadır kurmaya devam edeceğiz. Barınma merkezlerinde barınmaya devam edersek işimiz kolaylaşacak" diye konuştu.

"Diyanet İşleri Başkanımız depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek veriyor"

Bakan Soylu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Artçılar devam ettikçe vatandaşların endişe duyması normaldir. Diyanet İşleri Başkanımız burada. Depremden etkilenen vatandaşlara destek çalışması devam ediyor. Özellikle çocuklarımız korktu. Rehber öğretmenlerimiz taramaya başladı.Türkiye'nin her tarafından sağlanan yardımlar ulaşmaya başladı. AFAD, yönlendirme yapmadan kimse buraya bir yardım yönlendirme yapmasın. Bütün kaymakamlarımız görevinin başındadır. STK’ların yardımının koordinesi devam edecektir. Depremden etkilenen ailelere direkt olarak aile başına yardım temin edilmiştir. Pazartesi sabahı temin edilecektir. Elazığ merkez, Sivrice, Maden, Malatya Pötürge, Doğanyol’da tarama çalışmaları yapılacaktır. 10 binin üzerinde çadır sevk edildi. Gelen bütün yardım malzemeleri gönderilecek. Mahallelerde ulaşamadığımız yerler varsa onlara da dokunmaya çalışacağız. Kaymakamlıklarımız 24 saat açık."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 35 kişi yaşamını yitirdi

12.08 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldiğini duyurdu. Oktay, sahada profesyonel bir çalışma olduğu dile getirdi. Oktay, "Bugün Cumhurbaşkanımızı yurt dışına uğurladık. Olaya tam hâkimiyetimizin ve ihtiyaçlara cevap verebileceğimizin rahatlığıyla yurt dışına uğurladık. Şu an itibariyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 35’e çıktı, Sağlık Bakanlığı teyit etti" dedi.

11.24 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Böylesine acı bir günü yaşadığımız ortamda katı siyasi polemiklerden uzak durmak lazım" ifadesini kullandı.

11.40: Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.





10.55: Elazığ Sürsürü'de 9 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü Dilek Sitesi'nde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

35 saattir süren çalışmalarda 17 kişinin enkaz altında kaldığı binada 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 3 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı. Saat 10.50 itibariyle enkaz bölgesinde yapılan sismik araştırma sonucu 2 kişiye daha ulaşıldı.

Sürsürü'deki enkazdan 2 kişi çıkarıldı.

Erdoğan: Depremi durdurma şansımız var mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depremine ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan '20 yıldır iktidar deprem için ne yaptı?' paylaşımlarına değindi. Erdoğan, "Depremi durdurma şansımız var mı? Dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Her şeyden önce bu birlik ve beraberliğe destek veren vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunu gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse ‘orada millet can derdinde bunlar ise mal derdinde’ anlayışıyla karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Bazı sosyal medyada insanı tahrik eden beter, berbat, ahlaksız mesajlar var" dedi. Sosya medyada Elazığ depremine ilişkin paylaşım yapan iki kişi dün gözaltına alınmıştı.

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Artçılar sürüyor

AFAD, 06.58’de 3.1, 07.01’de 2.3, 07.09’da da 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elazığ şehir merkezinde hâlihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar toplam 3.733 personel, 554 araç, 17 arama kurtarma köpeği ve 5 hava aracıyla devam etmektedir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmamaktadır.

4 Milyon TL Acil Yardım Ödeneği Gönderildi

AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2.000.000 TL, Malatya Valiliği emrine 2.000.000 TL olmak üzere toplam 4.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Yaraları en kısa sürede saracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da depremden zarar gören bölgelerdeki hasar tespitlerini hiç vakit kaybetmeden bitireceğiz. Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" ifadelerine yer verdi.

07.00 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ’da Sivrice merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 31’e yükseldiğini, 1607 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.

Depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 19 artçı sarsıntı meydana geldiği ve toplam artçı sayısının 640 olduğu duyurdu. Enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45 olduğu belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 31 olmuştur. Depremden sonra 1556 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur" denildi. Depremde 76 binanın yıkıldığı ve 645 binada ağır, 541 binada da orta ve az hasar bulunduğu açıklamada kaydedildi.

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)