Bakan Taner Yıldız'a 'Soma' cezası: 6 ay meslekten men!

Enerji Mühendisleri Odası (EMO) Onur Kurulu, 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Kazası sonrası elektrik mühendisi olan Taner Yıldız'a mesleki tutum ve davranışları nedeniyle 6 ay meslekten uzaklaştırma cezası verdi. Ceza, Yüksek Onur Kurulu tarafından da onaylanırken henüz Yıldız'a tebliğ edilmedi. Yıldız'ın cezaya karşı mahkemeye itiraz hakkı bulunduğu öğrenildi.

Elektrik Mühendisleri Odası, meslek etiğini ihlal ettiği gerekçesiyle, TMMOB Disiplin Yönetmeliği 9/b maddesine göre meslekten 6 ay men cezası aldığı öğrenildi. Cezanın Soma'da meydana gelen ve 301 madencinin ölümüne neden olan kaza sonrası Bakan Taner Yıldız'ın, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarla meslek etiğine aykırı davrandığı gerekçesiyle alındığı bildirildi.

9/B bendine göre:

Taner Yıldız’ın ihraç edildiği TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin madde 9/b bendi şöyle düzenlenmiştir: “Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek.”

Bakan Yıldız ile ilgili olarak Elektrik Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Soma Faciası’nda görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı uygulayarak kamuya zarar vermek suçundan ceza verildi…

Taner Yıldız’a 6 ay meslekten men

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 12941 sicil No’lu Üyesi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a 19 Aralık 2014 tarihinde, Soma Faciası’ndaki açıklamaları nedeniyle TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında 6 ay meslekten men cezası verdi. EMO Onur Kurulu’nun bu kararı TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından 20 Şubat 2015 tarihinde onaylandı.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu kararında, şöyle denildi:

“…bir elektrik mühendisi olarak, mesleki bilgi, birikimi ve deneyimini yerinde kullanmayarak sonuçları itibarıyla topluma ve çevreye olumsuz etkiler yaratması; mesleği, meslektaşlarını ve meslek odasını kamuoyu nezdinde küçük düşürdüğü gerekçesiyle 6 (altı) ay süreyle meslek uygulamalarından ve mesleki unvanını kullanmasından men cezasıyla cezalandırılmasına oybirliğiyle karar verildi.”

EMO Onur Kurulu’nun 19 Aralık 2014 tarihli kararında ise, usulüne uygun yapılan soruşturmada yazılı savunma talebine yanıt verilmediği belirtildi. Kararda, EMO Üyesi Taner Yıldız’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olma sıfatından önce elektrik mühendisi unvanı taşıdığının altı çizilerek, “…meslek alanına dair sarf ettiği sözlerin ve kamuoyuna vermiş olduğu mesajların siyasi bir içerik taşımaktan çok, mühendis kimliği ile teknik ve bilimsel güvence oluşturmakta ve toplum üzerinde algı yaratmaktadır” denildi. Kararda TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nde tanımlanmış olan “mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek” fiilinin oluştuğu belirtildi. 6235 sayılı TMMOB Kanunu ile TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca Taner Yıldız’ın “6 ay meslek uygulamasından yasaklanma” ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi. Kararda cezanın gerekçeleri de şöyle sıralandı:

“- Öncelikle mesleki sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekirken; bilimsel ve teknik nitelikli konularda inceleme yapılmadan kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunarak,

- En üst düzey kamusal sorumluluk taşıyan kişi olarak, madencilik gibi ağır koşullarda çalışma yapılan bir alanda alınması gereken güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alındığını tespit ettiğini belirtmesi,

- Açıklamalarıyla işverenlerin almaları gereken önlemleri almamaya teşvik etmesi,

- Çalışanların itiraz haklarını en üst düzeyde engellemesi,

- Denetim görevlilerinin yapmaları gereken bağımsız denetim görevlerini etkileyerek baskı altına alması,

- Soma’da yaşanan cinayet niteliğindeki kazayla ilgili olarak, kaza öncesi maden ocağının açılışında bütün güvenlik önlemlerinin alındığını, yaşanan ölümlü kazadan sonra ise olayın trafo patlamasından kaynaklandığını açıklayarak yanıltıcı yönlendirme yapmış olmasının açıkça mesleki sorumluluk doğuracak nitelikte bulunması.”

Bahçekapılı'nın da ihracı istendi

AKP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı da iç güvenlik paketi görüşmeleri sırasındaki tavır ve tutumu nedeniyle, üyelikten ihracı için Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

ÇHD tarafından yapılan basın açıklamasında dernek üyelerinin salt savunma biçimlerinin değil, milletvekilliği ya da bakanlık gibi görevleri icra ediş tarzlarının da derneği doğrudan ilgilendirdiği vurgulandı ve “ÇHD üyesi bir hukukçu, bu tür bir görevi icra ederken de derneğin geleneğine, tüzükte belirtilen amaç ve ilkelerine uygun davranmak zorundadır” denilmişti.