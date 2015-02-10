Soma işçileri tazminatlarını istiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TKİ binası önünde toplanan işçiler, kıdem tazminatlarının ödenmesini ve kamunun işlettiği maden ocaklarında istihdam edilmelerini talep etti.

Soma Kömürleri A.Ş tarafından işten çıkarılan işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) önünde yaptıkları eylemde, kıdem tazminatlarının ödenmesini ve kamunun işlettiği maden ocaklarında istihdam edilmelerini talep etti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanan Somalı maden işçileri, ellerinde dövizler taşıdı, "Soma burada Ankara nerede" sloganı attı.



Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, işçiler adına yaptığı açıklamada, 13 Mayıs 2014'de Soma'da yüz yılın en büyük faciasının yaşandığını dile getirerek, 301 kardeşlerini şehit verdiklerini söyledi.

2 bin 850 işçiye tazminatları verilmedi

Soma Kömürleri A.Ş'nin, facianın meydana geldiği kömür ocaklarını mahkemenin "tedbir kararını" gerekçe göstererek kapattığını ve ardından işine son verdiği 2 bin 850 işçiye kıdem tazminatı ödemediğini belirten Akçul, faciada yaşamını yitiren maden işçilerinin yakınlarına da kıdem tazminatlarının ve alacaklarının verilmediğini ifade etti.



Akçul, işten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatlarının ileride işverenden tahsil edilmek üzere devlet tarafından ödenmesini ve işçilere kamu maden ocaklarında istihdam alanı sağlanmasını istedi.



MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay da, işçilere seslenerek, onların haklı mücadelelerinin yanında olduklarını belirtti.



CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise Maden Yasası çıkmadan önce işsiz kalan madencilerin tazminatlarının devlet tarafından ödenmesini ve daha sonra işverenden tahsil edilmesini içeren önergesinin, TBMM'de kabul görmediğini aktardı.



Maden faciasında yaşamını yitirenlerin şehit, yaralı kurtulanların da gazi olduğunu belirten Özel, "Gazilerimize de sahip çıkılacak. Kamuda istihdam edilmelidirler" diye konuştu. (AA)