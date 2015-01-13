301 madenciye mezar olan Soma Madencilik’in sahibine Amasya’da termik santral izni!

Soma’da işlettiği maden ocağındaki pek çok ihmalle 301 işçinin öldüğü Türkiye’nin en büyük maden faciasını yaşatan firma Soma Holding AŞ’nin, facianın üzerinden henüz bir yıl geçmeden Amasya’da termik santral kurması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nda (EPDK) başlatılan ön lisans süreci olumlu bir şekilde tamamlandı. 301 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan faciadaki ihmaller bir bir ortaya çıkarken Soma Holding AŞ’ye bağlı Gürmin Enerji Madencilik adlı firmanın Amasya’da kurulması öngörülen termik santral için haziran ayında yaptığı başvuruyu EPDK haziran ayında değerlendirmeye almıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Ilıcalı’nın haberine göre, EPDK’de yapılan inceleme ve kurulması öngörülen termik santralın bağlantısıyla ilgili TEİAŞ’ın da olumlu görüş vermesi üzerine; Soma AŞ’ye termik santralın kurulmasıyla ilgili ön lisans verildi. Henüz maden faciasındaki ihmallerin hesabı sorulmadan Soma AŞ’ye yeni bir termik santral kurulması için verilen ön lisansın süresi 18 Aralık 2017 olarak belirlendi. Maden faciasıyla ilgili hâlâ yargı süreci işlerken; başvurusu TEİAŞ’ın olumlu görüşü üzerine 6 ay gibi kısa bir sürede verildi. Soma AŞ’nin 2015 içinde üretim lisansı alması da bekleniyor.

Üretimin bu yıl başlaması öngörülüyor

Soma AŞ, söz konusu termik santral projesi için 2017’ye kadar imar planının onaylanması, ön proje onayı, bağlantı ve sistem kullanma anlaşmaları için başvuru yapacak. Soma AŞ, ÇED olumlu kararı sunulması ve yapı ruhsatını almasının ardından üretim için lisans başvuru yapabilecek. Soma AŞ’nin tüm bu süreçleri tamamlayarak 2015 yılı içinde EPDK’ye üretim lisansı başvurusunda bulunması ve kurulun da üretim lisansını vermesi bekleniyor.

Özel: Men edilmeliler

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM’de bulunan tasarıya göre iş kazası geçmişi olan firmaların kamu ihalelerinden men edilmesinin düzenlendiğini anımsatarak “Bizim önerimiz madencilik işkolundan men edilmesi yönünde. Soma faciasının boyutuna göre bu firmanın ömür boyu bu alandan men edilmesi gerekiyor” diye konuştu. Aynı iş güvenliği anlayışı ve şımartılmış yandaş firmayla aynı hatanın tekrar yapılmak üzere olduğunu belirten Özel, şunları dile getirdi: “Soma AŞ havayolu şirketi olsa ve son seferinde 301 kişiyi öldürmüş olsa, EPDK’nin başkanı, Enerji Bakanı ya da Başbakan çocuklarını Soma AŞ’nin kazadan sonra yapacağı ilk seferde o uçağa bindirirler miydi? Einstein’ın da dediği gibi; aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek ahmaklıktır. Firma aynı, işkolu aynı, iktidar aynı. Birkaç yıl sonra nasıl bir sonuç bekleyeceğiz?

Sahayı rödovansla almıştı

Soma AŞ, faciadan yaklaşık bir yıl önce Yeni Çeltek Maden İşletmesi’nden 15 Mayıs 2013 tarihinde rödovans karşılığı söz konusu termik santral sahasını almıştı. Amasya’da bazı sivil toplum örgütleri, santralın kurulacağı bölgenin deprem bölgesi olduğu, çevreyi kirleteceği ve insan sağlığını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle projeye karşı çıkıyor. Projeye göre Merzifon ve Suluova arasında 300 megavatlık kömürle çalışan bir termik santral kurulması öngörülüyor.