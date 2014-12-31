Ombudsman'dan Soma raporu: Hükümetten çok idare sorumlu, bürokratlar istifa etmeli

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman), 301 işçinin öldüğü Soma’daki maden faciasına ilişkin raporunda üst düzey bürokratlar için ‘istifa’ uyarısı yaptı. Raporda, “Soma maden kazasının meydana gelişinde hükümet fonksiyonundan çok ‘idari fonksiyon’un ve bunun başında bulunan üst düzey bürokratların sorumlu olduğu kuşkusuzdur. Bu facia karşısında bürokratların gerekli demokratik tavrı, siyasilerden önce göstermeleri beklenmektedir. Siyasi irade görevden almadan, bu makamlardan ayrılmalarının gerektiği, abartılı bir tespit olarak görülmemelidir” denildi.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre, raporla ilgili Meclis’te dün basın toplantısı düzenleyen Kamu Denetçisi Mehmet Elkatmış da, “Türkiye’de henüz istifa kültürü oluşmadı, bu da bizim bir eksikliğimiz, bu kültürün yerleşmesi gerekiyor” dedi. Elkatmış, siyasilerin sorumuluğuna ilişkin de, “Siyasi iradenin sorumluluğu, siyaseti ilgilendiren bir konu. Bu da TBMM’nin görevi içerisinde. Bu konuda zaten gensoru da verildi. Tamamen siyasi bir konu. Biz siyaset üstü olduğumuz için ancak bu şekilde bir değerlendirmede bulunabiliyoruz. Siyasetin kendi sorumluluğunda, kendi vicdanlarıyla başbaşa kaldıkları bir konu” açıklamasını yaptı.

Benim babam da ölseydi

Raporda, “Somut vaka bazlı düzenlemelerin toplumdaki adalet duygusunu zedelediği dikkate alınarak, Soma’da yaşamlarını kaybeden işçilerin ailelerine yönelik yapılan ve Ermenek kazası için de yapılması planlanan sosyal yardıma ilişkin düzenlemelerin, maden ocakları dâhil olmak üzere tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan tüm işçilerin iş kazası sonucu hayatlarını kaybetmeleri halinde sağlanması için düzenlemeler yapılması, eşitlik ve adalet adına daha uygun olacaktır” saptaması da yapıldı. Elkatmış da, “Sosyal yardımlarla ilgili bir vurdumduymazlık, bir karışıklık var. Mesela, bir çocuğa 4 bisiklet verilmiş, verilmeyen çocuk ise ‘keşke benim babam da ölseydi’ demiş. Böyle acayip olaylarla da karşılaşmışlar arkadaşlarımız” dedi.

Soruşturma izni eleştirisi

Kurumun kendiliğinden harekete geçerek hazırladığı raporda, büyük tartışma yaratan bürokratlarla ilgili soruşturma izni verilmemesi de eleştirildi. Raporda, “Denetimle görevli kamu görevlilerinin görevlerini daha ciddi yapmalarının sağlanması ve toplumdaki adalet duygusunu sarsacak böylesine olayların yaşanmaması adına, iş kazaları sonucunda işçilerin yaşamını yitirmeleri ya da yaralanmaları durumunda, bu konuda ihmali görülen ve denetimle görevli kamu görevlileri hakkında yürütülecek soruşturmalarda 4483 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayacağına dair düzenleme yapılmalı ve böylelikle cumhuriyet savcılarının soruşturma iznine ihtiyaç duymadan gerekli soruşturmayı yürütmeleri sağlanmalıdır” denildi.