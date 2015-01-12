Bakan Taner Yıldız hakkında gensoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında Soma'da meydana gelen maden faciası ve buna ilişkin yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gerekçesiyle gensoru önergesi verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, CHP Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan gensoru önergesinin gerekçesinde, Soma'da 301 kişinin hayatını kaybettiği facianın ilgili kişi ve kurumların ihmallerinin yanı sıra bu kurumlardaki bazı yolsuzlukları da ortaya koyduğu ifade edildi.

'Yolsuzluk tutarı minimum 4 milyar liradır'

İddialardan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü yöneticileri ile ilgili Bakan olan Taner Yıldız'ın birinci dereceden sorumlu olduğu belirtilen önergede şunlar kaydedildi:

"Facianın gerçekleştiği Soma Maden sahasında TKİ Genel Müdürlüğü'nün sözleşme yaptığı iki firma vardır. Bunlar rödovans ve hizmet alım sözleşmeleri ile çalışan İmbat A.Ş ve Soma A.Ş'dir. İmbat A.Ş ve Soma A.Ş ile başlangıçta yapılan sözleşmeler mevzuata uygun, sorun taşımayan sözleşmeler olmuş fakat 2013'e gelindiğinde her iki firmaya da eski işlerden daha büyük işler ihalesiz ve Yönetim Kurulu kararı olmaksızın verilmiştir. Kasıtlı görünen bu işlemlerle her iki firmaya peşkeş çekilen tutar yani yapılan yolsuzluk tutarı minimum 4 milyar liradır.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen bu hukuksuz ve sonuçta kamuyu zarara sokan, belli kişileri kollayan işlemlerde sorumlu ilgili bürokratlar olduğu kadar ilgili bakan olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dır. Hatta konu aylar önce kendi bilgisine sunulduğunda özellikle firmaları ve ilgili bürokratları kollayan, yapılan işlemleri sahiplenen tavrıyla, işlemlerin kendi onayı dahilinde yapıldığını ihsas ederek birinci derece sorumlu durumda olduğunu göstermiştir."

'Bakan Yıldız, bu kadar büyük bir hukuksuzluk ve yolsuzluk olayının baş müsebbibidir'

TKİ Genel Müdürlüğü'nün ihalesiz ve Yönetim Kurulu kararı olmaksızın verdiği işlerin değerinin makul ve asgari bir hesaplamaya göre Soma A.Ş'de 10 yıllık süre uzatımı karşılığı 1.6 milyar lira, İmbat A.Ş'de ise 13 yıllık süre uzatımı karşılığı 2.5 milyar lira olarak dikkate alındığında 4 milyar lirayı aştığı ifade edilen önergede şöyle denildi:

"Bu kadar büyük meblağlı işlerin kamuda mevzuata uygun olmadan verilmesinin ne anlama geldiğini ve nasıl sonuçlar yarattığı ve yaratacağını deneyimli bir bakan olarak çok iyi bilmesi gerekir iken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın böyle bir durum ortaya çıktığında ve uyarıldığında dahi tam tersine TKİ Genel Müdürlüğü yetkililerinin ve firmaların hamisi rolünü üstlenmesi açıkça görevin kötüye kullanımıdır.

Bakan Yıldız, bu kadar büyük bir hukuksuzluk ve yolsuzluk olayının baş müsebbibidir. Medyanın taranmasından da anlaşılacağı üzere bu 2 firmaya yönelik özel söylemleri, sempatisi ve kollaması vardır. Bakan yetkisini bu konuda olumlu olarak kullanmamış istismar etmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında Anayasa'nın 98 ve 99'uncu maddeleri ve TBMM İçtüzüğünün 106'ıncı maddeleri uyarınca gensoru açılması için gereğini arz ve talep ederiz."