Taner Yıldız'dan Soma Holding'e yeni santral izni yorumu: Ülke menfaati üzüntümüzden büyük

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 301 işçinin hayatını kaybettiği madenin sahibi Soma Holding’e yeni termik santral izninin verilmesine ilişkin, "Bizim şahsi üzüntümüz, sıkıntımız, prestijimizden ziyade burada ülke menfaatleri önemli" diye konuştu.

Bakan Taner Yıldız, WOW Otel’de düzenlenen ‘6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın açılış törenine katıldı. Yıldız, açılış kurdelesini kestikten sonra, firmaların stantlarını gezdi. Taner Yıldız, açılışın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'Bütün sorduğum akıllı insanlar 'bunu tercih et' diyor'

Bir basın mensubunun 301 madencinin hayatını kaybettiği madenin sahibi Soma Holding’e yeni termik santral izni verilmesiyle ilgili sorusuna Yıldız, “Ön lisansla alakalı o firmanın bir girişimi olmuştu. Şartlarını sağladı, biz hem o firma gibi hem de diğer yatırımcılarımızı bu vesileyle davet ediyoruz. Bizim yaptığımız işlemlerin ve girişimlerin Türkiye’deki yerli kömürü arttırıp arttırmadığını, onu teşvik edip etmediğine lütfen dikkat edin. Biz ithal kömürü yerli kömüre karşı tercih etmiyoruz. Soma’ya gidin anket yapın bakalım vatandaş yerli kömürü destekliyor mu desteklemiyor mu?



Biz istihdamı arttıran, cari açığı azaltıp yerli üretimi arttıran ama iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı konulara dikkat eden bir yapı kullanmak istiyoruz. Ben eğer riski sıfırlamak yönünde bir tercih kullansaydım, kendi üzüntümü azaltmak üzere bir tercih kullansaydım, ithal kömürü tercih etmem gerekirdi. Bütün sorduğum akıllı insanlar bana ‘bunu tercih et’ diyorlar. Ama konu öyle öyle değil arkadaşlar! Bizim şahsi üzüntümüz, sıkıntımız, prestijimizden ziyade burada ülke menfaatleri önemli.” cevabını verdi.