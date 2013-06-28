Bakan Güler, 'Hozat'ta fişleme yoktur' diyemedi

Hülya karabağlı/ Ankara

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Tunceli’nin Hozat İlçesi Kaymakamı Murat Eren’in talimatı sonucu, aralarında 77 yaşına gelmiş insanların da bulunduğu birçok kişinin, “Hangi örgüte üye olduğu? Özel yaşamının nasıl olduğu? Ne gibi kişisel zaaflarının bulunduğu? Nerelere gittiği? Kimlerle konuştuğu? Seçimlerde hangi partilere oy verdiği gibi soruların yanıtlarını içeren, fişleme yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi isteyen İstanbul CHP Milletvekili Oktay Ekşi’ye verdiği yazılı yanıtta, “Böyle bir fişleme olayı yoktur” diyemedi.

Bakan Güler, soru önergesi üzerine Hozat’a gönderilen Mülkiye Müfettişlerinin “Kaymakam Murat Eren, Jandarma Komutanı Fatih Hati, İlçe Emniyet Amiri Oktay Kaygısız, Polis Memurları Harun Orhan, Oğuzhan Sönmez, İnan Soylu ve Fırat Purtaş hakkında “yapılacak bir işlem olmadığı” sonucuna vardıklarını, o nedenle “yapılan şikâyetin işleme konulmaması kararı verildiğini bildirdi.

TBMM’de bir alt komisyon tarafından incelenen olaylarla ilgili ilçe Kaymakamının, Hozat Belediye Başkanı, Özel İdare Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Okul Müdürleri dahil yaşlı kişilerin fişlenmesini emrettiği ve bu görevi İlçe Emniyet Amirliği ile Jandarma Komutanlığına verdiği bildirilmişti.