Hozat'taki fişleme soruşturması Malatya'ya alındı

Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Tunceli'nin Hozat İlçesi'ndeki fişleme skandalıyla ilgili olarak sürdürdüğü soruşturmayı, 21 Ocak’ta TMK 10. Madde ile görevli Malatya Cumhuriyet Başsavcılığıvekilliği devraldı. Gerekçe olarak Malatya’da sürdürülen bir soruşturmayla ilgili olabileceği gösterildi.

Mesut Hasan Benli'nin radikal.com.tr'de yer alana habere göre Tunceli’nin Hozat ilçesinde geçen Kasım ayında fişleme skandalı patlak vermişti. Hozat Jandarma Komutanlığı ve Hozat İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapıldığı iddia edilen fişlemelerde, ilçede yaşayan vatandaşların bir bölümü hakkında kişisel bilgilerin tutulduğu, vatandaşların siyasi görüşlerinin tek tek belirlendiği ortaya çıkmıştı. Fişleme skandalıyla ilgili olarak idari soruşturmanın yanında Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Beklenen rapor Malatya'da

Soruşturma kapsamında Hozat Kaymakamlığı, Emniyeti ve Jandarma Komutanlığı’nın bilgisayarlarındaki bilgisayarın harddisklerine el konuldu. Savcılık, üç kurumun bilgisayarlarına ait harddiskleri bilinen aksine TÜTİBAK’a değil incelemek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderdi. Soruşturmaya yön verecek rapor beklenilirken, TMK 10. Madde ile görevli Malatya Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, kendileri tarafından sürdürülen bir terör soruşturmasıyla bağlantılı olabileceği gerekçesiyle “fişleme soruşturması” dosyasını istedi. Üst savcılık konumunda olan Malatya Savcılığı’nın talebi Hozat Savcılığı tarafından yerin getirildi ve dosya 21 Ocak 2012 günü Malatya’ya gönderildi.

Dosyalar birleşebilir

Malatya Savcılığı, Hozat’taki fişleme soruşturma dosyasının, kendisi tarafından sürdürülen terör soruşturmasıyla ilgili olduğuna kanat getirirse iki dosyayı birleştirilecek ve soruşturma genişletilecek. Ancak savcılık, iki dosya arasında bağlantı tespit etmezse soruşturma dosyası tekrar Hozat’a iade edilebilecek.

Yayın yasağı konuldu

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nın harddiskler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda hazırladığı kapsamlı rapor tamamlanarak savcılığa gönderildi. Söz konusu rapor doğrultusunda savcılık, nasıl bir soruşturma yapacağının çerçevesini çizecek. Malatya savcılığı rapora yayın yasağı koyarken, benzer fişlemelerin Hozat ile sınırlı olmadığı, güvenlik kurumlarının “genel uygulaması” olduğu görüşü dile getirildi.