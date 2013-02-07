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Meclis’te Hozat krizi!

CHP’li Aygün, Hozat'taki fişleme skandalına ilişkin yokluğunda dinlenen Hozat eski alay komutanı Dursun'un yeniden dinlenilmesini istedi

07 Şubat 2013 17:59

Hülya Karabağlı

 

T24/ ANKARA

 

TBMM Hozat Fişlemelerini Araştıran Alt Komisyonu’nda,   2004 yılının alay komutanı emekli kurmay albay Namık Dursun’un dinlenilmesi krize neden oldu.  Komisyon üyesi , CHP Tunceli Milletvekili  Hüseyin Aygün,  mazeret bildirmesine  rağmen  komisyonun alay komutanını Meclis’te olmadığı  bir günde  dinlemesine  tepki gösterdi. 

Aygün,  TBMM’ye  ve CHP Grubuna Ankara  dışında olacağı  mazeretini bildirmesine  rağmen  komisyonun  apar topar  Namık Dursun’u dinlemesine çok şaşırdı.  TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na öğleden sonra yazılı olarak başvuran Aygün, alay komutanının yeniden dinlenilmesi talebinde bulundu.

 

 Alay komutanı medyayı istemedi

 

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in Başkanlığı’nda erken saatte toplanan komisyon da,  emekli albayın talebi üzerine görsel medya görüntü almadı, fotoğraf çekilmedi. Sadece yazılı basına  izin verildi. Ancak,  toplantının  birkaç sorunun ardından sonlandırılması herkese sürpriz oldu.   Toplantıda, CHP’li Hüseyin Aygün’ün olmaması dikkatlerden kaçmadı.  Aygün’ün,  mazeret bildirerek önceki gün Ankara dışına çıktığı belirtildi.

 

 28 muhtar ortak bildiri vermişti

 

2004 yılında Hozat Alay Komutanı Albay Namık Dursun’un,  toplantıya katılan  muhtarların şikayetine neden olan , baskı ve tehdit içeren  sözlerinin  ve  imzalarının yer aldığı tutanak  komisyon dosyasında  yer alıyor.  Aralarında, Akpınar, Karabakır, Altınçevre, Beşelma, Çağlarca, Çığırlı, Karabakır, Karaçavuş, Kardelen, Köprübaşı, Uzundal,  Sarısaltık, gibi 28 köy muhtarının altına imza attığı tutanak da, alay komutanı Namık Dursun’la ilgili bilgiler şöyle:

-10 kasım 2004 tarihinde Tunceli Hozat ilçesi kaymakamlığının köylere hizmet götürme birliği adı altında yapılan toplantıda Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Namık Dursun konuşmasında tehdit savurarak şu sözleri söylemiştir:

-Muhtar olup da çocukları dağda olan muhtarlar istifa edecekler.

-Köyde terörist faaliyetleri tespit ettiğim muhtarların başını ezerim.

-Devletin kendilerine 116 milyon maaşının hakkını vermeyen muhtarın başını ezerim.

-Tunceli bölgesinde vurulan teröristin cenazesine katılan araçlara bilinçli olarak 19 milyar para cezası kestim.

-Köyde muhtarlık yapan kişilerin dağdaki akrabaları bulunan muhtarların teröristlerden güç aldığını tespit ettiğimde bunlarla ilgili kaymakamlarla görüşüp mühürlerini elinden alırım.

-Tunceli bölgesinde 36 tane sol örgütün faaliyet yürüttüğünü bu faaliyetlerin dörtte üçünü Tuncelilerin oluşturduğunu ve Tuncelilerin yüzde 80’inin sol örgüt olduğunu tespitte bulunmaktayız.

-Tunceli eğer böyle hareket ederse Pülümür yolunu keserim. Elazığ yolunu keserim gelsin; MKP size baksın.

- Kursağınızdan geçen devletin 3 kuruş hakkını vereceksiniz. Ben burada il valimizin adına bulunup onun adına konuşuyorum.

-Toplantı sonunda ilçe kaymakamı, albayın tüm söylediği sözlerinin altına imzamı koyuyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. bu konuşmalardan dolayı Hozat halkı ve muhtarları tedirginlik ve kaygılarımızı kamu oyuna sunarız”.

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hozat fişlememeclishüseyin aygün

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