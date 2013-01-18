Hozat’ın eski alay komutanından muhtarlara: Terörist faaliyetleri olanların başını ezerim

Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde 300’e yakın fişlemeyle ilgili üçü kamu görevlisi 21 kişiyi dinleyen TBMM Hozat Alt komisyonu, çarpıcı belgeleri de çantasına koydu. 2004 yılında Hozat Alay Komutanı Albay Namık Dursun’un, toplantıya katılan muhtarların şikayetine neden olan , baskı ve tehdit içeren sözlerinin ve imzalarının yer aldığı tutanak komisyon dosyasına girdi. Aralarında, Akpınar, Karabakır, Altınçevre, Beşelma, Çağlarca, Çığırlı, Karabakır, Karaçavuş, Kardelen, Köprübaşı, Uzundal, Sarısaltık, gibi 28 köy muhtarının altına imza attığı tutanak da, alay komutanı Namık Dursun’la ilgili bilgiler şöyle:

-10 kasım 2004 tarihinde Tunceli Hozat ilçesi kaymakamlığının köylere hizmet götürme birliği adı altında yapılan toplantıda Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Namık Dursun konuşmasında tehdit savurarak şu sözleri söylemiştir:

-Muhtar olup da çocukları dağda olan muhtarlar istifa edecekler.

-Köyde terörist faaliyetleri tespit ettiğim muhtarların başını ezerim.

-Devletin kendilerine 116 milyon maaşının hakkını vermeyen muhtarın başını ezerim.

-Tunceli bölgesinde vurulan teröristin cenazesine katılan araçlara bilinçli olarak 19 milyar para cezası kestim.

-Köyde muhtarlık yapan kişilerin dağdaki akrabaları bulunan muhtarların teröristlerden güç aldığını tespit ettiğimde bunlarla ilgili kaymakamlarla görüşüp mühürlerini elinden alırım.

-Tunceli bölgesinde 36 tane sol örgütün faaliyet yürüttüğünü bu faaliyetlerin dörtte üçünü Tuncelilerin oluşturduğunu ve Tuncelilerin yüzde 80’inin sol örgüt olduğunu tespitte bulunmaktayız.

-Tunceli eğer böyle hareket ederse Pülümür yolunu keserim. Elazığ yolunu keserim gelsin; MKP size baksın.

- Kursağınızdan geçen devletin 3 kuruş hakkını vereceksiniz. Ben burada il valimizin adına bulunup onun adına konuşuyorum.

-Toplantı sonunda ilçe kaymakamı, albayın tüm söylediği sözlerinin altına imzamı koyuyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. bu konuşmalardan dolayı Hozat halkı ve muhtarları tedirginlik ve kaygılarımızı kamu oyuna sunarız”.

Aygün: Fişlemelerin albay zamanında başladığı söylendi

Hozat incelemesindeki komisyon üyesi CHP’li Hüseyin Aygün, “ Fişlemelerle ilgili dinlediğimiz yurttaşlar iştirak halinde Albay Namık Dursun’un 2005 yılındaki faaliyetlerini anlattılar. O zaman Hozat’ta bütün muhtarları topladığını 28 muhtarı. Halkı ve muhtarı tehdit ettiğini, halkla ilgili bütün gelişmeleri kendisine bildirmeye zorunlu kıldığını söylediler” dedi.

Aygün, emekli olan albayın İstanbul’da yaşadığını, ancak komisyonun dinleme kararı aldığını söyledi.