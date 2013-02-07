Jandarma komutanı: Hozat'ta meraklı askerler bilgi fişlerini tutmuş olabilir

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Hozat fişleme iddialarını araştıran alt komisyonuna bilgi veren eski Tunceli Jandarma Komutanı Kurmay Albay Namık Dursun, 10 Kasım 2004 tarihinde, muhtarlara gözdağı verdiği konuşmasıyla ilgili “Yıllarca bu işin muhasebesini yaptım. Üslupla ilgili bir sıkıntım vardı. Gün geçtikçe tedavi etmeye başladım. Keşke bu kullandığım ifadeyi daha yumuşak ifade edebilseydim” dedi.

Alt komisyon başkanı AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Mersin Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, fişleme iddialarının döneminde yapıldığı iddiasının sahibi emekli kurmay Albay Namık Dursun’u dinledi.

Dursun, “Tunceli Valiliği yaptığı ön soruşturmada hakkımda soruşturma izni verilmemesine karar verdi. Bu karar üzerine 3 ayrı suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Mahkeme elde sunulan delilleri yeterli görmediği için konu onanmıştır” dedi.

Kürkçü: Fişleme kayıtları nasıl ortadan kaldırıldı?

Kürkçü, Namık Dursun’a, “2005'e kadar tutulan kayıtlar yeni yasal düzenlemeyle ortadan kaldırıldı. Bu nasıl ortadan kaldırıldı” diye sordu.

Dursun, fişleme sözcüğünü kullanmadan şöyle konuştu:

“Bilgi fişleri dediğimiz insanlarla ilgili bilgi kayıtları tutulabilirdi. TCK değişince tamamen ortadan kaldırıldı. Bilgi notudur bu bilgilerde biz teröristin adını soyadını hangi ilin nüfusuna kayıtlı olduğu irtibatla olduğu kişiler, kişisel görünümünü bizim bilgi notlarımız bu çerçevede. Jandarma genel komutanlığının varsa böyle bir kayıt tutuluyorsa kurumsal değil şahsi ortadan kaldırılması emridir. Tabii ki personel doğal olarak bu tür işlere meraklı olan, bu gibi şeyleri bazen manuel bazen dijital ortamda tutmuş olabilir. Biz o dönem yaptığımız incelemelerde herhangi bir dosyaya rastlamadık.”