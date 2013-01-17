CHP'li Aygün: Hozat fişlemelerinden emniyet amirlerine soruşturma açılır

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, "Hozat fişlemelerinden emniyet Amirlerinin hepsine benim tahminim soruşturma açılacak, muhtemelen kamu davası açılacak" dedi.

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki fişleme iddialarının araştırılması amacıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonun üyeleri, Hozat'taki çalışmalarını tamamladı.

Komisyon üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında vatandaşları dinledi. Komisyon üyesi ve CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, çıkışta fişleme iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milletvekili Aygün, “7'den 70'e kadınlar, erkekler, muhtarlar, 2005-2006 yılında dönemin İl Jandarma Alay Komutanı Albay Namık Dursun'un bu uygulamaları başlattığını söylediler. Hem mahallelerde hem de köylerde 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk ayırmaksızın herkesin fotoğraflarının toplandığını söylediler. Halk, oy birliğiyle bu olayın 2005-2006'da başlatılmış olduğuna inandığını söylüyor. Ama dinlediğimiz hiçbir kamu görevlisi, emniyet müdürleri, İlçe Emniyet Amirliği'ne bakan arkadaş, İlçe Jandarma Komutanı, bu fişlerden haberdar olmadığını söylüyor. Yani halkın oy birliğiyle kabul ettiği şeyi, hiçbir devlet görevlisi kabul etmiyor. Tipik üç maymun oyunu oynanıyor” diye konuştu.

'Emniyet amirlerinin hepsine soruşturma açılır'

İlçede 2007'den 2011'e kadar görev yapan emniyet amirlerini geçen hafta TBMM'de dinlediklerini hatırlatan Aygün, şunları kaydetti: “Onlar aslında üstü kapalı olarak fişlemeleri kabul ettiler. Hem harddiski kabul ettiler hem de harddiski kullandıklarını kabul ettiler. Sadece 'harddiskin içindeki fişlerden haberdar değiliz' dediler ve bizim sorularımız üzerine aynı emniyet amirleri objektif olarak 'bu olay bizim sorumluluğumuzdadır' dediler. Bu bu olay, o bakımdan aydınlandı. Bu, emniyet binasında yapılmış bir iştir, zamana yayılarak yapılmıştır ve son 7-8 yılın mercek altına alınması lazım. Zaten komisyon onu yapmaya çalışıyor. O dönem görev yapan, 2005-2006'dan bu yana görev yapan emniyet amirlerinin hepsine benim tahminim soruşturma açılacak, muhtemelen kamu davası açılacak. Mevcut bilgilere, belgelere göre benim tahminim öyle. Ama bunun takdirini Cumhuriyet Savcısı yapacak, biz sadece olayı aydınlatmaya, kamuoyuna bilgi vermeye çalışan bir komisyonuz. Mahkeme değiliz.

'Hiç kimseden izin alma'

Paris'te öldürülen Sakine Cansız'ın yakınlarına yaptığı taziye ziyaretinin sorulması üzerine Aygün, “Taziye ziyaretine gitmek siyaset dışı bir konu. Yani komşumuz olduğunda gideriz, biri şehit düştüğünde bizim ilimizde olmuşsa onu uğurlarız. Bunun siyasi bir konu haline gelmesini anlamıyorum. Sakine Cansız için de bu böyledir, bir askerimiz için de bu böyledir, bir cinayet hükümlüsü için de bu böyledir. Ben cenazeye giderim. Hiç kimseden izin de almam. Siyasetçilere mi soracağım cenazeye gidip gitmeyeceğimi? Çok saçma. Buna Başbakan da müdahale edemez, CHP de müdahale edemez. Bunu sadece benim vicdanım bilir. Benim yaptığım şey insani bir şey. Yani bunu birileri sürekli kışkırtıyor. Bir linç havası yaratılıyor, buna da çok üzgünüm. Ne olacak, benden intikam mı alınacak?” diye konuştu.

'Mağdurların çoğu süreçle ilgili düşüncelerini anlattı'

Fişlenenler arasında adı geçen ve komisyon üyeleriyle görüşen Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak ise “Komisyonun buraya gelmesi, burada vatandaşlarla, hemşehrilerimizle, mağdurlarla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütü temsilcilerimizle görüşmesi, şeffaf bir şekilde görüşmeleri, bizi de son derece memnun etti. Komisyon, fişleme süreciyle ilgili bizden bilgi istedi. 2004 yılında göreve geldiğimiz andan itibaren bölgemizde yaşanan sorunları ve sıkıntıları kendilerine anlattık. Gelen mağdurların çoğu da süreçle ilgili düşüncelerini komisyonla paylaştı” diye konuştu.

Komisyondan sağlıklı bir sonuç beklediklerini ifade eden Konak, soruşturmanın sonucunda, fişlemeyi yapan kişi ve kişiler kimse açığa çıkmasını istediklerini söyledi. Konak, “TÜBİTAK'taki harddiskler incelemeye alındıktan sonra soruşturmanın sonucunda halkın vicdanını rahatlatacak bir sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Alt Komisyon Başkanı ve AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP Kilis Milletvekili Salih Dal, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Hozat Kaymakamı Murat Eren, Cumhuriyet Savcısı ve mağdurlar ile yaptıkları görüşmenin ardından askeri helikopterle il merkezine döndü.