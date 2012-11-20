CHP'li vekiller Tunceli'deki fişleme için İçişleri Bakanı'nı istifaya çağırdı

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde jandarma ve polis tarafından Belediye Başkanı Cevdet Konak dahil olmak üzere çok sayıda kamu görevlisinin ve vatandaşın fişlenmesi olayı CHP tarafından Meclis gündemine taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yanıtlaması istemiyle verdikleri önergelerde ‘fişleme talimatının kim tarafından verildiğini’, ‘fişleme ile ilgili başlatalın soruşturma olup olmadığını’ sordu. Tanrıkulu Şahin’e, “Bu olayda da sorumluluğunuz bulunmadığı düşüncesiyle istifa etmekten kaçacak mısınız” sorusunu da yöneltti.

Radikal.com.tr. Miray Çimen'in haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu’nun, İçişleri Bakanı Şahin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın en başlarda yer aldığı fişleneler listesinde, siyasi partilerin ilçe yöneticileri ve aktif üyeleriyle, aralarında 77 yaşında olup hiçbir siyasi parti veya örgütle bağı olmayan yaşlılar ve kadınlarda bulunduğunu anımsattı. Hozat Jandarma Komutanlığı ve Hozat Emniyet Amirliği tarafından yapıldığı belirtilen fişlemenin, kaymakamın talimatıyla yapıldığı iddia edildiğini ifade eden Tanrıkulu, “Kaymakamlık, jandarma ve poliste birer kopyası bulunan fişleme dosyalarında, kişilere ait birçok bilgiye yer verildi. Kişilerin kimlik bilgileri, ev adresi ve telefon numaralarının yer aldığı ve hatta kişilerin, kilosuna, saçına ve göz rengine, konuşma şekline ve bağlantısı olduğu ileri sürülen örgüt ve görevine kadar bilgiler yer aldığı öğrenilmiştir. Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz tarafından da varlığı ve hukuka aykırılığı açıkça beyan edilen bu vahim olayın ülkemizde ilk kez yaşanmadığı ortadır” dedi.

Yine mi çoluk cocuk?

Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Şahin’den şu sorularına yanıt istedi: "Tunceli’de yaşanan fişleme işlemleri hakkında Bakanlığınızca başlatılan bir soruşturma var mıdır? Var ise sonuçları nelerdir? Tunceli’de yaşanan fişleme olayında Hozat Kaymakamı’nın talimatı olduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddialar hakkında Bakanlığınızca herhangi bir soruşturma başlatılmıştır? Toplumda fişleme yapıldığı konusundaki yaygın kanaat karşısında bu tür işlemler için ne tür önlemler alınmış veya alınacaktır? Fişleme olayının özellikle Tunceli’de ve bu kadar yoğun bir şekilde gerçekleşmesinin sebepleri nelerdir? Bu bilgiler hangi amaçla toplanmıştır? Fişlenme listesinde yer alan kişilerin saç rengine kadar takip edilmesinin gerekçesi nedir? Bu skandala imza atanlarda her zamanki gibi sizin tabirinizle ‘çoluk çocuk’ grubu tarafından mı yapılmıştır? İlçe halkının gencinden yaşlısına, esnafından kamu kurumunda çalışanına kadar bir şablona bağlı kalınarak potansiyel ‘suçlu’ ilan edilme gerekçesi nedir? Emniyet Müdürü tarafından da açıkça kabul edilen bu olay karşısında fişlemeyi gerçekleştiren kişiler hakkında idari ve cezai takibat başlatılacak mıdır? Bu veya başkaca fişleme işlemleri ile ilgili herhangi bir talimatınız bulunmakta mıdır? Ülkemizde son 10 yıl fişleme çalışmaları yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu fişlemelerin illere göre dağılımı nedir? Ne tür gerekçe ve lüzum göz önünde bulundurularak yapılmıştır? Türkiye’de yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin hiç birinde gerçekleştiremediğiniz gibi bu olayda da sorumluluğunuz bulunmadığı düşüncesiyle istifa etmekten kaçacak mısınız?”

Fişlenenlerin güveni nasıl sağlanacak?

CHP Tunceli Milletvekili Aygün ise fişlenme iddiaları üzerine Şahin'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: “İddia edilen fişleme talimatını kim vermiştir? İddia edildiği gibi talimatı kaymakam mı vermiştir? Kaymakam bu yetkiyi kimden almaktadır? Tunceli’nin diğer ilçelerinde de bu tür uygulamalar var mıdır? Bu fişleme olayını kaç kişi yapmıştır? Görevleri nelerdir? Kaymakam hakkında ne işlem yapmayı düşünüyorsunuz? Fişlenen kişi sayısı kaçtır? Bu bilgileri ne amaçla toplamışlardır? Bilgileri nerede kullanmışlardır? Fişlendiği iddia edilen kişilerin Hozat İlçesi’nde yetkili kurumlara güvenini tekrar nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Fişlenenlerin güvenliğini kim sağlamaktadır? Halkın tedirginliğini gidermek için ne yapmayı düşünüyorsunuz?”