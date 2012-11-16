Tunceli'de Belediye Başkanı ve vatandaşlar fişlendi

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde jandarma ve polis tarafından çok sayıda kamu görevlisi ve vatandaşın fişlendiği ortaya çıktı. Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın en başlarda yer aldığı fişlenenler listesinde, siyasi partilerin ilçe yöneticileri ve aktif üyeleriyle, birlikte 77 yaşındaki bir vatandaş da bulunuyor.

hurriyet.com.tr'de yer alan, Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Demir'in haberine göre, Hozat Jandarma Komutanlığı ve Hozat İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapıldığı belirtilen fişleme, iddiaya göre Kaymakam talimatıyla yapıldı. Kaymakamlık, jandarma ve poliste birer kopyası bulunan fişleme dosyalarında, kişilere ait birçok bilgiye yer verildi. Kişilerin kimlik bilgileri, ev adresi ve telefon numarasının yer aldığı fişleme dosyalarında, kilosuna, saçına ve göz rengine, konuşma şekline ve bağlantısı olduğu ileri sürülen örgüt ve görevine kadar bilgiler yer aldı.

Fişlenen kişinin kimlik bilgileri doldurulduktan sonra fotoğrafı da eklenerek, hazırlanan çizelgenin en alt kısmında Arşiv Kayıtları ve İstihbarat Bilgileri bölümü altında kişiye ait her türlü değerlendirme, hangi örgüte sempati duyduğu ya da hangi örgütlerle ilişkisi bulunduğu, özel yaşamı, kişisel zaafları, gittiği yerler, görüştüğü kişiler, seçimlerde hangi siyasi partiye oy verdiği gibi bilgilere yer verildi. Fişlenen kişilerin çoğu birden çok örgütle ilişkili gösterildi, yaşlı kişilerin bile örgütle ilişkisinin bulunduğu, yardım ve yataklık yaptığı yazıldı.

Yapılan yasal düzenlemeler ve demokratikleşmede atılımlar sayesinde, fişlemenin kesin olarak son bulduğuna ilişkin açıklamalara rağmen, bu dosyalardaki bilgilerden Hozat’taki fişlemenin yakın zamana kadar devam ettiği ortaya çıktı.

Belediye Başkanı ve kamu görevlileri listede

Hozat’ta fişlenenler listesinin baş sıralarında Belediye Başkanı Cevdet Konak ve ardından kamu görevlileri yer aldı. Kamu görevlileri arasında Özel İdare Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki Şube Müdürleri dikkati çekerken, onları ilçedeki okul müdürleri, adliye çalışanları ve diğer bazı kamu görevlileri izledi.

Siyasi partilerin Hozat’taki ilçe başkanları ve yöneticileri ile aktif üyeleri de fişleme listesinde yer aldı. AK Parti İlçe Başkanı İshak Aydın’ın yanı sıra oğlu Serkan Aydın’ın da bulunduğu fişleme listesinde, çok sayıda BDP’linin adına rastlandı.

Fişlenenler arasında 77 yaşlarında olan ve hiçbir siyasi parti ve örgüt ile ilişkisi olmayan yaşlı bir köylünün de bulunduğu dikkat çekti.

Emniyet Müdürü: Yapanlar cezalandırılacak

Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz, kurumsal olarak, kişisel bilgileri kaydetmek gibi hiçbir faaliyetlerinin olmadığını belirterek, "Kurumumuz hiçbir şekilde bu tür durumlara müsade etmez. Böyle bir durum söz konusu ise bunu hazırlayanlar gerekli cezayı alacaktır. Böyle bir duruma ne ben ne de kurumum asla müsade etmez" dedi.

Tunceli’de yaklaşık bir yıldır görev yapan Emniyet Müdürü Yılmaz, DHA muhabirine şunları söyledi:

"İlk kez bilgim oluyor. Bir yılı aşkındır Tunceli’de görev yapıyorum. Temel prensibim her zaman hukuk kuralları çerçevesinde görev yapmak ve bütün emniyet personelinin hukuk dışına çıkmadan görev yapmasıdır. Zaten özel hayatın gizliliği kapsamında bu bilgilerin elde edilmesi kesinlikle suçtur. Bu tür faaliyetler herhangi bir kurumsal talimata dayanmadan yapılıyorsa sorumluların tespiti için ilgili organlar derhal bu sorumluları tespit etmek için çalışırlar. Ben de eğer böyle bir durum varsa ortaya çıkması için derhal inceleme başlatılması için gerekli yerlerden talepte bulunacağım. Eğer gerçekten böyle bir fişleme varsa kesinlikle hukuksuzdur ve açığa çıkması içinde ne gerekiyorsa yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Tunceli Baro Başkanı: Hukukta yeri yok

Hozat’taki fişlemeyle ilgili Tunceli Barosu Başkanvekili Özden Eren Başkavak Gül, yapılan fişlemenin ne ulusal ne uluslararası hukukta yeri olduğunu, böyle bir durumun asla kabul edilemeyeceğini söyledi. İlçe halkının gencinden yaşlısına, esnafından kamu kurumunda çalışanına kadar bir şablona bağlı kalınarak ’suçlu’ ilan edildiğini vurgulayan Gül, şunları söyledi:

"Özel hayatın gizliliği ihlal edilmiş, düşünce ifade özgürlüğü ihlal edilmiş, bir bütün olarak bu belgeler doldurulmuş ve hiçbir yasal dayanağı söz konusu değil. Kimi zaman bir vatandaş konsere gittiği için, kimi zaman da herhangi bir vatandaş başka bir vatandaş ile selamlaştığı için örgüt üyesi ilan edilmiş görülüyor. Dolayısıyla bu belgelerin hukuk açısından kabul edilir hiçbir yanı bulunmamaktadır. Bu belgeler, ilçeye gelen üst düzey devlet görevlilerine ilçe halkını tanıtmak ve bir önyargı oluşturmak amacıyla hazırlanmış olabilir. Kesinlikle hukuka aykırıdır ve bu belgeleri düzenleyenler derhal açığa çıkarılmalı, yargılanmalı ve gerekli cezalar uygulanmalıdır. Ayrıca bu belgelerde ismi geçen her vatandaşın dava açma ve tazminat açma hakkı vardır."

Belediye Başkanı için: Dikkat edilmesi gereken bir şahıstır

Hozat’taki fişlenenler listesinin başlarında bağımsız Belediye Başkanı Cevdet Konak yer aldı. Kişisel bilgileri, kilosu, boyu, saç rengi ,göz rengi ve telefon numarası adresi verilen Başkan Konak’ın, bağlı bulunduğu örgüt ve görevi bölümüne ise TKP/ML TİKKO örgütü sempatizanı olduğu yazıldı. Birçok örgütle ilişkisi olduğu ileri sürülen Cevdet Konak’ın bağlı bulunduğu Karaballı Aşireti’nin 1938 Dersim İsyanı sırasında devlet otoritesine karşı geldiği ve Karaballı Aşireti’nin tamamının TKP/ML TİKKO sempatizanı olduğu yazıldı. Fişlemede Cevdet Konak’ın ‘Arşiv Kayıtları Bölümü’nde şu ifadeler yer aldı:

"Cevdet Konak, 2004 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak Hozat Belediye Başkanı seçilmiştir. Karaballı Aşiretine mensup olup Karaballı Aşireti 1937-38 dersim isyanına katılarak devlet otoritesine karşı gelmiştir. Aşiret TKP/ML- TİKKO terör örgütü sempatizanıdır. Cevdet Konak hakkında 25.08.1994 tarihinde Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devrimci sol terör amaçlı gizli örgüt kurmak suçundan hakkında yasal işlem yapılmıştır. 20 mart 2005 günü PTT binası ve Remar market önüne Hozat Belediye görevlileri tarafından ‘Halkımın barış ve kardeşliğin sembolü olan newroz bayramını kutluyorum. Hozat Belediye Başkanı’ ibareli bez afişler ile ilgili olarak Cevdet Konak hakkında yasal işlem yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılmıştır. 2007 yılı milletvekili genel seçimleri dolayısıyla DTP milletvekili adayı Şerafettin Halis’in Tunceli merkezinde açılan seçim bürosunda Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın yaptığı konuşmada ‘Bağımsız Kürdistan’ ibaresi ile ilgili olarak gözaltına alınıp Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiş, hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile Tunceli C. Başsavcılığına intikal ettirilmiş, ilk sorgusuna müteakip serbest kalmıştır. Cevdet Konak Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye tarafından halkın sempatisini kazanmak için ilçede konser düzenler, ilçede yapılan tüm etkinliklere katılır. Devletin kurumlarına karşı mesafelidir, TKP/TİKKO sempatizanıdır. DTP İlçe Başkanı Deniz Yıldırım ile belediye binasında sık sık Özel görüşmeler yapar, ayrıca ilçede terör örgütlerine yakınlığı ile bilinen şahıslar ile belediye binasında toplantılar düzenler. 2009 yılı mart ayında yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri ile ilgili olarak aynı şahıslar ve Temel Haklar ve Özgürlekler Derneği üyelerinin katılımı ile 26.12.2008 günü değerlendirme toplantısı yapmıştır. İstanbul ilinde su ve cola dağıtım şirketi vardır. Sık sık İstanbul iline gider. Dikkat edilmesi gereken bir şahıstır."

77 yaşındaki vatandaş listede

Fişleme listesinde Hozat’ta oturan 77 yaşındaki B.K. da ilk sıralarda yer aldı. Yasa dışı TİKKO örgütüne yardım ve yataklık etmekle suçlanan K. ile ilgili fişleme dosyasında ‘Şu ana kadar yasadışı bir örgüt ile ilişkisi tespit edilememiştir’ denildikten sonra, Arşiv Kayıtları ve İstihbarat Bilgileri bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Adı geçen şahıs 26.09.2007 tarihinde öldürülen Bülent K. isimli şahsın babasıdır. Bülent K.’nın TİKKO terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten suç kaydı bulunmaktadır. B.K. ilçemiz merkezinde ikamet etmekte olup, boşta gezmektedir, örgüte yakın kişiler ile ara sıra görüşmektedir, şu ana kadar örgüt ile ilişkisi belgelendirilememiştir. B.K.’nın ifade dosyasında örgüte yardım ettiği şeklinde ifadesi mevcuttur."