Tunceli'deki fişleme iddiası için inceleme başlatıldı

Hozat İlçesi’nde jandarma ve polis tarafından ilçede çok sayıda kamu görevlisi ve kişinin fişlendiğinin ortaya çıkması ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hozat İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nda arama yapıldı. Bilgisayar hard diskleri ve belgelere el konuldu.

Fırat Demir'in DHA'da yer alan haberine göre; Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde Jandarma Komutanlığı ve Hozat İlçe Emniyet Amirliği’nin bazı kişileri fişlemesi, iddiaya göre Kaymakam talimatıyla yapıldı. Kaymakamlık, jandarma ve poliste birer kopyası bulunan fişleme dosyalarında, kişilere ait birçok bilgiye yer verildi. Kişilerin kimlik bilgileri, ev adresi ve telefon numarasının yer aldığı fişleme dosyalarında, kişilerin kilosuna, saçına ve göz rengine, konuşma şekline ve bağlantısı olduğu ileri sürülen örgüt ve görevine kadar bilgiler yer aldı.

Fişlenen kişinin kimlik bilgileri doldurulduktan sonra fotoğrafı da eklenerek, hazırlanan çizelgenin en alt kısmında ’Arşiv Kayıtları ve İstihbarat Bilgileri Bölümü’ altında kişiye ait her türlü değerlendirme, hangi örgüte sempati duyduğu ya da hangi örgütlerle ilişkisi bulunduğu, özel yaşamı, kişisel zaafları, gittiği yerler, görüştüğü kişiler, seçimlerde hangi siyasi partiye oy verdiği gibi bilgilere yer verildi. Fişlenen kişilerin çoğu, birden çok örgütle ilişkili gösterildi, yaşlı kişilerin bile örgütle ilişkisinin bulunduğu, yardım ve yataklık yaptığı yazıldı. Hozat’ta fişlenenler listesinin ilk sıralarında Belediye Başkanı Cevdet Konak ve ardından kamu görevlileri yer aldı. Kamu görevlileri arasında Özel İdare Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki Şube Müdürleri dikkati çekerken, onları ilçedeki okul müdürleri, adliye çalışanları ve diğer bazı kamu görevlileri izledi.

Fişleme skandalının ortaya çıkması ardından Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü , İlçe Jandarma Komutanlığı’nda hafta sonunda arama yaptı. Aramada polis ve jandarmadaki bütün bilgisayarların hard diskler kopyalanıp alınırken, birçok belge ve dokümana da el konuldu.

Savcılık soruşturma kapsamında 5 yıl içinde ilçede görev yapan ve İstihbarat Şubesi’ne bağlı olarak çalışan birçok polis ve astsubayın da bilgisine başvurmak üzere savcılığa davet ettiği ileri sürüldü.

Soruşturmada ilçede geçmiş dönemlerde görev yapan jandarma komutan ile emniyet amirlerinin ifadesine de başvuracağı belirtildi.

Savcılığın soruşturması devam ederken, Tunceli Valiliği’nin başlattığı soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan istenen müfettişlerin de kısa sürede ilçeye gelerek çalışmalara başlayacağı bildirildi. Bakanlığın soruşturma kapsamında 3 müffetiş görevlendirdiği belirtildi.

Bu arada fişleme skandalıyla ilgili Hozat’ta sivil toplum örgütleri tarafından yarın bir protesto yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldıktan sonra, fişlemeyi yapanların ortaya çıkarılması için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak.

Genç: Tunceliler fişleniyor

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç , fişlemenin bilinçli yapıldığını öne sürerken, konuyu en kısa sürede TBMM gündemine getireceğini söyledi. Genç, "Hiçbir şekilde kabul edilir bir yanı yoktur. Hükümet bu fişlemeyi yapanları kesinlikle ortaya çıkarmalıdır, Bu hükümet döneminde daha önce yapılan birçok açıklamada fişlemelerin ortadan kaldırıldığı belirtilmişti, demek ki fişlemeler devam ediyor. Bunu bizzat AKP hükümeti yapıyor. İlçe halkı son derece tedirgin bir bekleyiş içinde, bu durum bütün Tunceli içinde geçerlidir. Bana göre Tunceliler’in tamamı bilinçli şekilde fişleniyor" dedi.

Meclis’e taşındı

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan , Hozat’taki fişleme skandalını Meclis’e taşıyarak İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ’in sözlü yanıtlanmasını isteyerek soru önergesi verdi. Kaplan, önergesinde şunları yazdı: "Hozat Jandarma Komutanlığı ve Hozat İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapıldığı iddia edilen fişleme kimin ya da kimlerin talimatıyla yapılmıştır? Bakanlığınızın bu konuda bir talimatı var mıdır? Jandarma Komutanlığı ve emniyet işbirliğiyle yapılan bu fişlemeden Tunceli Valisi ve Emniyet Müdürü’nün haberi var mıdır? Fişlemeye ait hazırlanan bu belgelerin Jandarma ve Emniyette neden birer kopyası bulunuyor? Yasal bir dayanağı var mıdır? Fişlemenin kesin olarak son bulduğuna ilişkin yapılan açıklamalara rağmen, neden halen devam etmektedir? Yapılan bu fişlemeyle özel yaşam, düşünce ve ifade özgürlüğü, sosyal ve siyasal yaşamın ihlal edildiğini düşünüyor musunuz? Bu fişlemeyi yapanlar hakkında gerekli yasal işlem başlamış mıdır?"