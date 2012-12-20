İntihar eden Hozat emniyet amiri 'fişleme' sonrası soruşturma açmış

Fişleme skandalı ortaya çıktıktan 1 hafta sonra intihar eden Tunceli’nin Hozat ilçesi Emniyet Müdürü Çağlar Şan’ın ölümünden birkaç gün önce ilgili memurlara soruşturma açtığı ortaya çıktı.

Fişleme skandalının üzerine kalacağını gerekçe göstererek intihar ettiği öne sürülen Şan'ın, olayın ortaya çıktığı 16 Kasım’dan 4 gün sonra savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdiği belirlendi.

Tolga Şardan'ın Milliyet gazetesindeki haberine göre, Şan'ın savcılığa verdiği ifade şöyle:

"Yapılan kontrolde; terör mücadele, güvenlik ve genel bilgi toplama büro amirliği hizmetinde kullanılan bilgisayara takılı olan harddiskte bir kısım belge olduğunu polis memurlarının tespit ettiğini öğrendim. Bunun üzerine derhal savcılığa bilgi verdim. Ben daha önce bu belgeyi hiçbir şekilde görmedim. Ayrıca, olayın çıkması üzerine suça konu belgenin çıktığı harici diskin demirbaş listesinde olmadığını öğrendim. Bu konuda ilgili memurlar hakkında soruşturma açtım. Göreve başladıktan sonra tüm bu belgeleri inceleyip içlerinde suç unsuru olup olmadığını tespit etmem mümkün değildir. Zaten böyle bir görevim de yoktur. Suç konusu belgelere ait klasörün oluşturulması tarihleri benim göreve başladığım tarihten öncedir. Klasörün oluşturulma tarihinin 25 ocak 2011, değiştirme tarihinin 21 Nisan 2010, içerik oluşturma tarihinin 15 Eylül 2007, son kaydetme tarihinin 21 Nisan 2010, son yazdırma tarihinin 24 Aralık 2008 olduğu görülecektir. Görev yaptığım süre içinde ne yazılı ne sözlü olarak herhangi bir makam veya kuruluştan bu tip belge düzenleme konusunda talimat, emir ve telkin almadım. Ben bu bilgisiyarı hiçbir zaman kullanmadım. Suça konu bilgilerin çıktığı harddiskin demirbaş kayıtlarında olmadığı, suçun ortaya çıktığı tarihten önce bana hiçbir şekilde bildirilmemiştir."