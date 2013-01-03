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Hozat'ta, fişlemenin adı: Müteferrik

TBMM Hozat Komisyonu, mülkiye müfettişlerinin 22 sayfalık 'gizli' ibareli’ 'fişleme' raporunu değerlendirdi

03 Ocak 2013 21:04

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygüne göre, Tunceli'nin Hozat İlçesi'ndeki fişleme olayı ile ilgili olarak, “ Fişleme organize bir iş” dedi.  

Bıra Karataş adlı yurttaşın fişlemesinin karşısında ‘amirlik’ yazıyor.  Fişleme dosyasının adı “ Müteferrik”.  Mülkiye müfettişlerinin raporunda 2007-2012 arasında fişlemeye dikkat çekiliyor.  Fişlemelerin kayıtlı olduğu bellek 1024 gb’lik.  Bu harddisk resmi envantere kayıtlı değil.  CHP’li Hüseyin Aygün’e göre, “Fişleme organize bir iş”

TBMM Hozat Komisyonu, mülkiye müfettişlerinin 22 sayfalık  ‘gizli’ ibareli’ ‘fişleme’ raporunu değerlendirdi.  Raporlar, fişleme tarihinde 15 Eylül 2007 ile 21 Nisan 2012’yi işaret ediyor. Ancak,  21 Nisan 2012’de dosyada oynama var.  Yani, ya fişlemeler güncellenmiş ya da değiştirilmiş.  Fişlemenin yapıldığı hard disk resmi envantere kayıtlı değil.  15.09.2007 tarihinde oluşturulduktan sonra 24.12.2008, 21.04.2010 ve 21.04.2012 tarihlerinde gerçekleştirilen değişiklikler de mesai saatleri içinde olmuş.  Fişleme dosyasının adı ise  “Müteferrik” (Ek.  Bütünle alakası olmayan. Alakasız). Fişlemelerin yapıldığı bellek bin 24 gb’lik bir hardisk.

 

TÜBİTAK’tan bilirkişi tespiti 

 

Komisyon başkanı AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner,  “15 Eylül 2007 tarihli fişlemeler var.  Envanterde olmayan bir hard disk’te tespit edilmiş. 21 Nisan 2012 tarihinde bu fişlemelerde,   güncelleme yapıldığı  ya da  bazı  şeylerin çıkarıldığı, eklendiği iddiaları  var” dedi. Metiner, harici bellekle ilgili TÜBİTAK'ın bilirkişisinden rapor beklendiğini söyledi.

 

Aygün: organize iş kapsamında görünüyor

 

Komisyonun  CHP’li Üyesi  Hüseyin Aygün, “Hozat Fişlemesi Alt Komisyonu toplantısında okunan rapordan çıkan  ikin önemli sonuç var. Hozat'ta fişlerin bulunduğu bilgisayar 3 emniyet amirliğinin ortak kullandığı bir bilgisayar, fişleme 'organize iş' kapsamında görünüyor” dedi.

 

İntihar eden emniyet amirinin eşi ve annesi dinlenilecek

 

Metiner, 8 Ocak 2013 Salı günü fişlemelerin yapıldığı iddia edilen tarihte görevli müfettişleri, 9 Ocak 2013 Çarşamba günü, Tunceli Hozat'ta o tarihte görevli emniyet amirini ve 10 Ocak 2013 Perşembe günü de bu fişlemeler yüzünden intihar ettiği ileri sürülen emniyet amirinin eşi ve annesinin dinleneceğini söyledi.  Komisyon,  15-16 Ocak tarihlerinde Tunceli Hozat'a giderek, orada belirlenen kişilerle görüşme yapacak.

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