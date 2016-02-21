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Bakan Eroğlu: Eylemciler, Cerattepe'de yolu kapatmak için ağaç yakmışlar; gerekli cezayı vereceğiz

"Ben madenciliğe karşı değilim; ama vahşi madenciliğe karşıyım"

21 Şubat 2016 20:43

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin'in Kafkasör Yaylası'na bağlı Cerattepe bölgesinde maden ocağı açılmasına karşı çıkanlara tepki gösterdi. Bakan Eroğlu, "Yolu kapatmak için ağaç kesmişler. Hatta yakmışlar. Onları tespit edip gerekli cezayı vereceğiz" dedi. Cerattepe'de şu ana kadar tek bir ağacın kesilmediğini savunan Eroğlu,  "Ben madenciliğe karşı değilim; ama vahşi madenciliğe karşıyım. Çevreyi tahrip edilmeyecek şekilde madenlerin çıkarılması işlenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Cihan Haber Ajansı'nda (CİHAN) yer alan habere göre; Artvin’de bakır madeni çıkartmak için açık bir işletmeye müsaade etmediklerini söyleyen Eroğlu, şöyle devam etti:

“İşletmeye orada yol da açmayacak. Mevcut yol kullanılacak. Su kaynakları harabe edilecek, yok edilecek diye. Zaten Artvin’in su kaynakları başka bir yerden karşılanıyor. Orayla bir alakası yok. Zaten burada bakırın işletilmesi söz konusu olmadığı için sadece malzemeyi yer altında galeri dediğimiz tünelden alarak başka yere taşıyacak. Biz burada çevre ve ormanı korumak için her şeyi yaptık. Bundan daha güzeli olamaz diye düşünüyoruz. Varsa başka tedbir olması gerekiyorsa alırız. 70 metre onlara teslim edilecek, o da galerinin girişi için. Tabi bunların siyasi olarak kullanılması doğru değildir. Biz Türkiye’de maden çıkartılması için teşvik ediyoruz. Ben madenciliğe karşı değilim. Ama vahşi madenciliğe karşıyım. Ona müsaade etmiyoruz. Çevreyi tahrip edilmeyecek şekilde madenlerin çıkarılması işlenmesi gerekir. Türkiye’nin ekonomisi açısından önemlidir.” 


"Tek bir ağaç kesilmedi"
 

Şu ana kadar tek bir ağacın kesilmediğini öne süren Bakan Eroğlu, eylem yapanları tespit ettikten sonra cezalandıracaklarını söyledi. Eroğlu, “Yolu kapatmak için ağaç kesmişler. Hatta yakmışlar. Onları tespit edip gerekli cezayı vereceğiz. Ben madenciliğe karşı değilim ama vahşi madenciliğe karşıyım, ona müsaade etmiyoruz. Çevre tahrip edilmeyecek şekilde madenlerin çıkarılması işlenmesi gerekir, Türkiye'nin ekonomisi açısından önemlidir” dedi. 

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