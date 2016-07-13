Bahoz Erdal'ın ses kaydı yayınlandı: Yerimi AKP’ye söylemek zorunda mıyım?

Dengê Kürdistan Radyosu, öldürüldüğü iddia edilen PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'e ait olduğunu duyurduğu bir ses kaydı yayınladı. Bahoz Erdal'a ait olduğu belirtilen kayıtta, “Diyorlar ki ‘nerede?’ Ben görevim neredeyse oradayım. Yerimi AKP hükümetine söylemek zorunda mıyım?” ifadesine yer verildi.

Med Nuçe TV’de yayınlanan ses kaydında yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

“AKP IŞİD ile ilişkilerinin ortaya çıkmasından korktuğu için, Rojava'dan korkuyor; varlığını IŞİD'in varlığında görüyor.

“AKP yaşadığı yenilgiyi gizlemek için böylesi yalan haberlere başvuruyor.

“Diyorlar ki "nerede?" Ben görevim neredeyse oradayım. Yerimi AKP hükümetine söylemek zorunda mıyım?”

Al Jazeera: Bahoz Erdal hayatta

Suriye'de aracına düzenlenen bombalı saldırı sonucu öldürüldüğü iddia edilen PKK yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin, Al Jazeera Arapça'nın Erbil muhabirine telefonla yaptığı açıklamada söz konusu haberleri yalanlamıştı.

Murat Karayılan: Bahoz arkadaşımız görevinin başındadır

PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in öldürülmediğini iddia etti. Karayılan, “Bugünlerde Bahoz arkadaş çıkıp bir açıklama yapabilir. Herkes şunu iyi bilmelidir ki Bahoz arkadaşımız görevinin başındadır’’ dedi.

Ne olmuştu?

Anadolu Ajansı, Bahoz Erdal'ın Suriye'de yanındaki 7 kişi ile birlikte öldürüldüğünü öne sürmüş, bunun üzerine birçok köşe yazarı ve gazete iddiayı doğru olarak sayfalarına taşımıştı.