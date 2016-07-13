Karayılan: Bahoz arkadaş çıkıp açıklama yapabilir, görevinin başındadır

PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in öldürülmediğini iddia etti. Karayılan, “Bugünlerde Bahoz arkadaş çıkıp bir açıklama yapabilir. Herkes şunu iyi bilmelidir ki Bahoz arkadaşımız görevinin başındadır’’ dedi.

Örgüt içinde "Türkler istedi diye cevap vermemiz gerekmez ve Bahoz arkadaşın konuşması gerekmiyor” şeklinde bir görüşünde ortaya atıldığını belirten Karayılan, ancak şu anda “Bahoz arkadaşımız konuşsun ve böylece bu yalanlardan kurtulalım” şeklinde bir yönelimin olduğunu ifade etti.

"Kaybımız 8 bin değil 800"

2015 yılının Temmuz ayında Suruç’ta 33 kişinin katledildiği canlı bomba saldırısı ve Ceylanpınar’da 2 polisin evlerinde PKK saldırısında şehit edilmesinin ardından başlayan çatışmalarda 8 bin örgüt mensubunun öldürüldüğü iddiasını da yalanlayan Karayılan, “Son 11 aydaki şehit sayımız 800’e hâlen ulaşmış değil; HPG ve YPS dahil 800 olmuş değil fakat Erdoğan 8 bin diyor” ifadelerini kullandı.