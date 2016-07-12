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Politika

BBP lideri Destici: Bahoz Erdal haberleri ile şehitler ikinci plana atılıyor

Mustafa Destici, Suriyelileri vatandaşlığa almanın PKK, PYD ve IŞİD'e yardım etmek olduğunu ileri sürdü

12 Temmuz 2016 21:46

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemin "Bahoz Erdal öldürüldü" haberleri ile meşgul edildiğini ve şehitlerin ikinci plana atıldığını söyledi. 

Bayram tatilinde trafik kazalarının çok fazla yaşandığına dikkat çeken Destici, “Bayramda trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Bu bayramda hiç olmadığı kadar çok kaza yaşandı.” dedi.

 

"Gündem Bahoz Erdal ile oyalanıyor"

 

Gündemin Bahoz Erdal öldürüldü haberleri ile oyalandığını dile getiren Destici, “Yine şehitlerimiz oldu. Hakkari, Mardin ve Van’da yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kadar şehit var fakat basın Bahoz Erdal ile oyalanıyor. Türkiye’nin terör ile mücadelesi buraya odaklanmış gibi bir nokta oluşturulmaya çalışılıyor. Bunların hepsi birer algı operasyonudur.” dedi.

 

"Mültecileri vatandaşlığa PKK, PYD, IŞİD'e yardım etmek demektir"

 

Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesinin gerekli olmadığını dile getiren Destici, “Suriye’de yaşanan hadiseler açık ve net. İktidarın Suriye politikasının çöküşünü göstermektedir. Bunun ağır bedelini önce Suriyeliler sonra Türkler ödemektedir. Vatandaşlığa Suriyelilerin ihtiyacı var mı? Mültecileri vatandaşlığa almak PKK, PYD ve IŞİD örgütlerine yardım etmek, hizmet etmek demektir” dedi.

 

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