Başbakan Yıldırım: Bahoz Erdal’ın öldürülmesinde tereddüt yok, biraz daha bekleyelim

Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in Suriye'de öldürüldüğünü iddiasına ilişkin sorulan bir soruya verdiği cevapta Bahoz Erdal’ın öldürüldüğüne ilişkin bir tereddütün olmadığını söyledi ve "Biraz daha bekleyelim" dedi.

NTV’nin haberine göre Yıldırım resmi açıklama için uluslararası kaynaklardan da teyit beklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in Suriye'de öldürüldüğüne dair iddiaya ilişkin olarak, "Bize ulaşan bilgiler de bu yönde. Suriye tarafında, 14 kişilik bir ekiple birlikteyken öldürüldüğü biçiminde bilgiler söz konusu. Bu yöndeki haberlerin teyidine yönelik çalışmalar halen devam ediyor" diye konuşmuştu.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in öldürüldüğüne dair iddiaya ilişkin olarak, "Çeşitli haber kanallarından gelen bilgiler var ancak bu bilgiler henüz teyit edilmedi. Resmi açıklamamızı bu bilgiler teyit edildikten sonra yapacağız. Bu yönde duyumlar, istihbarat ve haber kaynakları yönünde gelen bilgiler var, teyide muhtaçtır" açıklaması yapmıştı.