AA: Bahoz Erdal öldürüldü, PKK: Görevinin başında

Anadolu Ajansı, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in Suriye'de öldürüldüğünü iddia etti. CNN Türk'ün de teyit ettiğini duyurduğu haber, Tel Hamis Tugayları Sözcüsü Halid el Hasekavi'nin açıklamalarına dayandırıldı. Hasekavi, PKK'nın üst düzey sorumlularından Fehman Hüseyin'in dün akşam (8 Temmuz 2016) 20.30'da Himo beldesinden Kamışlı'ya giderken hedef alındığını söyledi.

Bir dönem PKK'nın silahlı kanadı HPG'yi yöneten Fehman Hüseyin ile aralarında korumalarının da olduğu araçtaki en az 8 kişinin öldüğünü belirten Hasekavi, Suriye ve Türkiye halkına "müjde" olarak nitelendirdiği bu operasyonun uzun süren takip sonrası gerçekleştiğini ifade etti.

Hasekavi Anadolu Ajansı'na şunları söyledi:

"Beşşar Esad rejiminin en büyük destekçilerinden biri olan PKK'nın bu üst düzey yöneticisine dönük gerçekleşen operasyonu Suriye şehitlerine, gazilerine ve Suriye zindanlarında işkence gören şerefli Suriye halkına armağan ediyoruz."



HPG: Bahoz Erdal görevinin başındadır



Mednûçe TV'den Baki Gül ise, Twitter'daki hesabından, HPG basın ve iletişim merkezinin, Bahoz Erdal'ın görevinin başında olduğunu ve Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberin yalan olduğunu iddia ettiğini duyurdu.



Suriye Kürtlerinden olan ve Şam Üniversitesi'nde tıp okuyan ve 26 yıldır dağda olan Fehman Hüseyin, PKK'nın kilit isimlerinden biriydi.