Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: Bahoz Erdal'ın öldürüldüğüne dair iddia henüz teyit edilmedi

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in öldürüldüğüne dair iddiaya ilişkin olarak, "Çeşitli haber kanallarından gelen bilgiler var ancak bu bilgiler henüz teyit edilmedi. Resmi açıklamamızı bu bilgiler teyit edildikten sonra yapacağız. Bu yönde duyumlar, istihbarat ve haber kaynakları yönünde gelen bilgiler var, teyide muhtaçtır" açıklaması yaptı.

Kurtulmuş, Mısır'a heyet gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin olarak, "Henüz ilişkilerin normalleştirilmesi açısından hiçbir resmi ya da gayrıresmi adım atılmamıştır" dedi. "Türkiye’nin darbeciliğe karşı olması, Mısır halkıyla düşman olduğu anlamına gelmez" diyen Kurtulmuş, "Mısır hükümetinin iyileştirme adımlarını atması, bunun sonucunda ilişkilerin iyileşmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Kurtulmuş, bayram öncesi açılışı yapılan Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin olarak, "Ortalama günde 100 bin geçiş olmuştur, 9 günde yaklaşık 1 milyon geçiş olmuştur" dedi.

Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatili için de bayramdaki trafik kazalarıyla ilgili konuşurken "Önümüzdeki bayramda da uzun bir tatil olacak. Dileriz ki hiç kaza olmasın" dedi. Bir gazetecinin sorusu üzerine Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatili meselesinin Bakanlar Kurulu'nda konuşulmadığını, uzun tatil yorumunun kendisine ait olduğunu söyledi. Kurban Bayramı, 12 Eylül pazartesi günü başlıyor ve 4 gün sürüyor. Tatilin 9 güne çıkması için 16 Eylül cuma gününün tatil ilan edilmesi gerekiyor.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye’nin terörle mücadeledeki azmine, kararlılığına hiçbir şekilde zarar veremeyecekler. Türkiye inşallah milletin iradesiyle terörün üstesinden gelmeyi başaracak.

Srebrenitsa katliamının yıldönümü dolayısıyla her yıl yapılan törenlerle defin törenleri yapılıyor. Avrupa’nın göbeğinde, bütün Avrupa devletlerinin seyirci kaldığı bu insanlık dışı, barbarca saldırı hatırlanıyor ve lanetleniyor. Srebrenitsa’da şehit edilen 8 binin üzerinde Boşnak kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün dünyanın izleyici kalarak bir anlamda destek olduğu bu katliamın bir daha yaşanmamasını diliyorum. İnsanlığın ortak acısıdır.

Bir ramazan bayramını geride bıraktık. Aşağı yukarı 9 gün süren bu tatil sırada ne yazık ki bir kere daha çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği acı haberlerini aldık. Geçtiğimiz yılların trafik kazalarının ortalamalarıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında ciddi bir azalışın olduğunu görüyoruz. Bunda yolların kalitesinin artırılmış olmasının, İçişleri Bakanlığımızın yol emnyetinin sağlanması için çıkardığı genelgenin titizlikle uygulanmasının payı var.

Türkiye’nin trafik kazalarında sıfır noktasına indirecek bir kararlılığı ortaya koymak mecburiyeti var. Yoğun bir seferberlik başlatacağız, kamu kurum ve kuruluşları üstlerine düşeni yerine getirecek. Önümüzdeki bayramda yine uzun bir tatilimiz olacak, dileriz ki hiç ölüm olmasın.

"Osmangazi Köprüsü'nden

9 günde yaklaşık 1 milyon geçiş oldu"

Yine bu bayramdan az önce hizmete açtığımız Osmangazi Köprüsü’yle ilgili de çok önemli bir sonucu paylaşmak istiyorum. Bundan sonra bölge halkımızın ne kadar önemli bir ihtiyacı gidereceği açıktır. Ortalama günde 100 bin geçiş olmuştur, 9 günde yaklaşık 1 milyon geçiş olmuştur.

Birilerinin terörle birlikte istediği şey duygusal kopuşun yaşanmasıdır ama başaramadıkları şey de budur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki terörün fiziki olarak zararlarının onarılmasıyla ilgili yapılmakta olan her iki alanda da çalışmalar devam ediyor.

Arife günü yaptığımız toplantıda ekonomik müjdelerle ilgili eylem planını açıkladık. İlan edilenler kamuoyundan, özellikle ekonomiyle ilgili kurum ve kuruluşlarımızdan büyük destek gördü. Şimdi bu maddelerin uygulanması için kurum ve kuruluşlarımızın desteklerini beklediğimizi ifade ediyorum. Yatırımların teşvikiyle ilgili müjdelerin uygulanmasına dönük yasal tedbirlerin uygulanması gerekecek. Gerekli yasal düzenlemelerin Meclis tatile girmeden yapılacağını müjdelemek isterim.

Brexit’ten sonra yeni bir sürecin başladığı açık. Bundan sonraki gelişmeler ne olursa olsun, Türkiye kendi rotasında ilerlemeye devam etmektedir. 33. faslın açılması bu sürecin Türkiye açısından da yürütülmekte olduğunun önemli bir göstergesidir. Türkiye’nin terörle bu kadar yoğun bir mücadele içinde olduğu bu dönemde, 6 ayda iki faslın açılmış olması, Türkiye’nin bir yandan terörle mücadele ederken demokratik kazanımlara riayet ettiğinin de göstergesidir.

"Bahoz Erdal'ın öldürüldüğüne

dair bilgi henüz teyit edilmedi"

Soru&cevap

Bahoz Erdal’ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili ne söyleyeceksiniz. Vatandaşlığa alma prosedür nasıl olacak?

Bahoz Erdal’ın öldürüldüğüne dair çeşitli haber kanallarından gelen bilgiler var ancak bu bilgiler henüz teyit edilmedi. Resmi açıklamamızı bu bilgiler teyit edildikten sonra yapacağız. Bu yönde duyumlar, istihbarat ve haber kaynakları yönünde gelen bilgiler var, teyide muhtaçtır.

Türkiye mülteciler konusunda üzerine düşen her sorumluluğu yerine getiriyor. Burada kendilerini emniyet altına almaları, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi gibi çalışmaları hepiniz çok detaylı olarak biliyorsunuz. Henüz, İçişleri Bakanlığımız vatandaşlıkla ilgili çalışmalarını tamamlamış değildir. Teröre asla bulaşmamış, katkı sağlayabilecek nitelikteki vatandaşlarımız nasıl vatandaşlık alabilir, şimdilik bakanlık uhdesindedir.

İncirlik Üssü’ne Alman politikacılar gelecek mi? Mısır’a bayram tatilinin ardından heyet gönderileceği söylendi, sonra yok dendi. Mısır’a heyet gidecek mi?

Almanlarla aramızdaki fark, her iki ülkenin yasal yaklaşımlardan kaynaklanan fark. Bizim için askeri bir konudur. Almanya tarafında ise askerlerin denetimi tamamen parlamentonun uhtesindedir. Yaklaşımda yasal altyapı tarafından farklılık var. Görüşmeler devam ediyor, uzlaşıldığı takdirde görüşmeler yapılıyor.

"Mısır'la ilişkilerin iyileşmesini

temenni ediyorum"

Mısır’a gelince, henüz ilişkilerin normalleştirilmesi açısından hiçbir resmi ya da gayrıresmi adım atılmamıştır. İki halk kardeş iki halktır. Mısır’la Türkiye ilişkiler niçin bu noktaya geldi. Dedik ki, uzun yıllar sonra Mısır halkı uzun yıllar sonra özgürce birini cumhurbaşkanı seçti.

Türkiye’nin darbeciliğe karşı olması, Mısır halkıyla düşman olduğu anlamına gelmez. Darbeden sonra çok sayıda sivilin idam cezasına çarptırılması, hala seçilmiş cumhurbaşkanı Sayın Mursi başta çok sayıda insanın hapiste olması kabul edilebilir değildir.

Bu tür antidemokratik, baskıcı, ben yaptım olducu uygulamalardan kimseye fayda gelmez. Mısır hükümetinin iyileştirme adımlarını atması, bunun sonucunda ilişkilerin iyileşmesini temenni ediyorum.

Bir sonraki bayram tatili bu kadar uzun olacak mı?

Onu netleşince söyleriz.

Osmangazi Köprüsü ücreti çok tartışıldı. Bu belirlenirken nasıl belirlendi? Düşürülmesi gündeme geldi mi?

Teferruatını bilmiyorum ama yap işlet devret modelinde yüksek bir maliyet var. Bu detaylara göre hesaplanmıştır. Uygulamayı bakalım, göreceğiz. Bu tür tepkilerin olması da son derece normal. Mühim olan bu projenin yapılmasıydı.

İsrail’le mutabakat ne zaman resmileşecek?

İmzalandıktan sonra her iki ülkenin yasal süreçleri işliyor. İsrail’de güvenlik kabinesinde onay yeterli. Bizde TBMM’nin onaylaması lazım, bu süreç kendi takviminde işliyor.

Suriyelilerle ilgili entegrasyon ve sosyoloji tarafında bir şeyler gözden mi kaçırılıyor?

Şunu teslim etmek lazım. Bu sadece hükümetin, devletin değil milletin başarısıdır. 3 milyon insanın mülteci olarak kabul edilebilmesi, o ülkedeki kültürün ne kadar seçkin bir kültür olduğunun göstergesidir. Bir iki ufak provokasyon dışında hiçbir tepkiyle karşılanmadı. Milletimizden Allah razı olsun.

Bu tür şeyler lokal bir takım provokasyonlarla da ortaya çıkabilir. Vatandaşlarımızın tarihimizden gelen bu tarihi mirasımız sahip çıkması özelliği asla zedeleyecek tavırlar içine girmemelerini tavsiye ediyorum. Birileri provoke edebilir.

Yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili bir çalışma var. Ne kadar bir sermayenin çekilmesini bekliyorsunuz?

Tahminler var ama dilerim tahminlerden daha fazla olur. Kara para olmayacak, teröre destek için kullanılan para olmayacak. Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak çok sayıda dışarıdan gelecek, Suriyeliler olabilir, başka ülkelerin vatandaşları olabilir.