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AKP'li Burhan Kuzu: Bahoz Erdal'ın gebertilmesi PKK'nın düştüğü hali gösterir; haberin doğruluğu başka!..

PKK, Bahoz Erdal'ın 'görevinin başında' olduğunu duyurmuştu

10 Temmuz 2016 21:08

AKP İstanbul Milletvekili Prof. Burhan Kuzu, Anadolu Ajansı’nın öldürüldüğünü iddia ettiği, PKK’nın ise '‘Görevinin başında” diyerek yaşadığını duyurduğu Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’le ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kuzu, “Bahoz Erdal'ın gebertilmesi PKK'nın düştüğü hali gösterir; haberin doğruluğu başka!..” ifadelerini kullandı. 

Kuzu attığı ilk tweette “Bahoz Erdal kot adlı Fehman Hüseyin'nin Suriye'de gebertilmiş olması PKK'nın düştüğü hali gösterir. Darısı ötekilerin başına” yazdıktan sonra yaptığı imlâ hatasını fark ederek, “Akılları sadece kot-kod ifadelerini ayırmaya takılacak kadar zavallı olan bir grup sosyal medya kazması, Bahoz ölmemiş diye sevinebiliyor!” dedi. 

Bahoz Erdal’ın öldürülmesi haberinin bir test olduğunu da savunan Kuzu, “Bahoz Erdal'ın ölüm haberi bir test oldu. Neyin? Kim PKK'nın yanında kim değil? Fena yakalandılar kazmalar bu sefer. Haberin doğruluğu başka…” yorumunu yaptı. 

Bahoz Erdal’ın ölümünün Türk istihbaratının başarısı olduğuna da değinen Kuzu’nun attığı tweetler şöyle:

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Bahoz ErdalFehman HüseyinBurhan KuzuTweetBurhan Kuzu Twitter
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