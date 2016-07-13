"PKK telsizlerinden 'Bahoz Erdal hakkında konuşmayın' talimatı verildi, bakan ölümü doğruladı"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in öldürüldüğüne dair çıkan iddialarla ilgili olarak, "Bahoz Erdal olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. PKK’nın telsizlerinden tüm birimlere, 'Bahoz Erdal ve patlama konusunda konuşulmaması' talimatı verildi. Kandil’in talimatı sadece Suriye’deki birimlere geçilmedi. Türkiye, Irak ve Suriye sahasındaki tüm birimlere iletildi. Talimat etkili oldu. PKK ve PYD’liler, telsizlerden Bahoz Erdal ve patlama konusunu konuşmuyor" dedi. "Bir bakanla konuştum. 'Bizde Bahoz Erdal’ın öldürüldüğü bilgisi var' dedi. Üsteledim, 'Kendi birimlerimiz doğruladı' diye konuştu" ifadesini kullanan Selvi, 'Ama teyidini bekliyoruz' diye ilave etti. İlgili bakana, 'Peki neyin teyidi bekleniyor' diye sordum. 'Bizim kaynaklarımız tarafından teyit edildi. Ama başka istihbarat birimleri ve diğer unsurlarca da teyidini bekliyoruz' diye konuştu" diye yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin "PKK telsizi: Bahoz Erdal'ı konuşmayın" başlığıyla yayımlanan (13 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Bahoz Erdal konusundaki sis perdesi aralanmaya başladı.

Bir bakanla konuştum. “Bizde Bahoz Erdal’ın öldürüldüğü bilgisi var” dedi. Üsteledim, “Kendi birimlerimiz doğruladı” diye konuştu. “Ama teyidini bekliyoruz” diye ilave etti. İlgili bakana, “Peki neyin teyidi bekleniyor” diye sordum. “Bizim kaynaklarımız tarafından teyit edildi. Ama başka istihbarat birimleri ve diğer unsurlarca da teyidini bekliyoruz” diye konuştu.

Zaman ilerledikçe ibre, Bahoz Erdal’ın öldürüldüğü yönüne doğru kayıyor. En azından Ankara’daki kanaat bu yönde.

Bahoz Erdal olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. PKK’nın telsizlerinden tüm birimlere, “Bahoz Erdal ve patlama konusunda konuşulmaması” talimatı verildi. Kandil’in talimatı sadece Suriye’deki birimlere geçilmedi. Türkiye, Irak ve Suriye sahasındaki tüm birimlere iletildi. Talimat etkili oldu. PKK ve PYD’liler, telsizlerden Bahoz Erdal ve patlama konusunu konuşmuyor. PKK’nın ana telsizi, “Roj” var. Türkiye, Suriye ve Irak sahasında ise haberleşmeyi daha çok denizci telsizleri ile sağlıyorlar. Kandil, saha sorumluları ile siyasilerle Thuraya uydu telefonu üzerinden görüşüyor. Talimatlar uydu telefonu aracılığıyla veriliyor.

Hasekavi'nin anlamını tüm birimler doğruluyor

Operasyonu gerçekleştiren Tel Hamis Tugayları sözcüsü Halid El Hasekavi, Bahoz Erdal’ı bir süredir takip ettiklerini belirterek, “İki gündür tarassut altındaydı” diyor. Hasekavi’nin anlatımı bizim birimler tarafından da doğrulanıyor. Bahoz Erdal’ın bir süredir takip edildiğini, Himo’da olduğunun tespit edildiğini söylüyorlar. Bahoz Erdal’ın araca bindiği, o araca korumalarının da yerleştiği, aracın Himo’dan hareket ettiği ve o aracın patlayıcı ile infilak ettirildiği bilgisi doğru diyorlar. Peki bu durumda neyin teyidi bekleniyor? Bahoz Erdal’ın içinde olduğu araç patlayıcı ile infilak ettirildi ama cesedi elimizde değil. Araçtan sağ çıkan olup olmadığı bilinmiyor. Hepsi öldürüldü şeklinde bir bilgi var. Eylemi gerçekleştiren birimler Bahoz’un öldürüldüğü konusunda ısrarlı ancak henüz diğer unsurlar tarafından doğrulanmadı. Bu arada aracın vurulduğu sırada bir görüntüden söz ediliyor. Ancak görüntü henüz çıkarılamadı. Patlamadan sonra PKK’nın Kamışlı’da olağanüstü önlemler aldığını, bu yüzden görüntüyü dışarıya çıkarmanın zaman alacağı söyleniyor.

Patlamadan sonra Kamışlı’da olağanüstü bir hareketlilik tespit edilmiş. Giriş ve çıkışlar ile hâkim noktalara keskin nişancılar yerleştirilmiş. 200 kişi tutuklanıp sorguya alınmış. Sorguda daha çok Suriyeli kökenli olan PYD’liler üzerinde duruluyor. Bilgi sızdığından kuşkulanılan gruba işkence yapıldığı haberleri geliyor.

"Kandil'de" dediler ama görüntü vermediler

Bahoz Erdal’ın öldürüldüğü haberi yayınlandığı andan itibaren PKK’dan çok güçlü yalanlamalar gelmedi. Hatta Bahoz Erdal’ın hayatta olduğu ve açıklama yapacağı söylendi. Bu gerçekleşmedi. “Kandil’de” denildi. Ama bir görüntü verilemedi. Ardından da telsizlerden Bahoz Erdal ve patlama olayının konuşulmaması talimatı geçildi.

Algı operasyonunda çok başarılı olan PKK, Bahoz Erdal konusunda aynı başarıyı gösteremedi. Bu işte bir bit yeniği var. Ama buna rağmen biraz sabırlı olup, teyit edilmeyi beklemek lazım. Çok uzun olmayan bir süre zarfında PKK’nın Bahoz Erdal’ın öldürüldüğünü teyit edeceği yönünde beklentiler var.

Bahoz Erdal’ın öldürülmesinin doğrulanması durumda iki gelişme bekleniyor.

1- Örgüt içi infazlar ve hesaplaşma.

2- Türkiye’de intikam eylemleri.

ABD'yle Menbiç'i planlayan isim bilgisi teyit ediliyor

Bahoz Erdal birkaç açıdan önemli bir isim. PKK’nın tarihindeki en büyük sıçramalarından birini yaptığı Suriye konjonktürünün mimarlarından. Bir süre önce Suriye kökenli örgüt elemanları, “Savaşlarda biz ölüyoruz, Türkiye kökenliler daha çok sorumluluk mevkiinde yer alıyor. Onlar zarar görmüyor” diye tepki gösterince, Bahoz Erdal, Kandil’den Suriye’ye gönderilerek, yapılanmanın başına geçirilmiş. Bahoz Erdal’ın, ABD’lilerle Menbiç operasyonunu planlayan isimlerden biri olduğu bilgisi teyit ediliyor. Bahoz Erdal’ın öldürülmesi, 20 Temmuz 2015’te Türkiye’ye karşı savaş ilan eden lider kadroya bir mesaj olarak değerlendiriliyor.