ABD: Bahoz Erdal’ın öldürüldüğünü teyit edemeyiz; Cizre’deki sivil ölümleri iddiasını çok ciddiye alıyoruz!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Anadolu Ajansı’nın (AA) duyurduğu PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in Suriye'de öldürüldüğünü iddiasını teyit edemeyeceklerini söyledi.

Kirby, İnsan Hakları Gözlemevi’nin (HRW) başta Cizre olmak üzere güneydoğu bölgesinde son aylarda yerlerinden edilen ve hukuksuz öldürüldüğü iddia edilen vatandaşlarla ilgili yapmak istedikleri araştırmaya Türk hükümeti tarafından izin verilmediğini açıkladığı raporunu da çok ciddiye aldıklarını ifade etti.

İlhan Tanır’ın haberine göre, Kirby bu rapordan yeni haberdar olduklarını ve konu üzerinde çalıştıklarını vurguladı ve şunu ekledi:

‘’Tabi ki bunlar ciddi konular. Bunlar ciddi endişelere neden oluyor. Ama HRW raporuna, bulgularına bakmadan önce yorum yapmam yerinde olmaz. Genel olarak göçmenlere ve masum sivillere kötü davranılması hakkındaki iddiaları çok çok ciddiye alıyoruz. Bunların tam ve şeffat şekilde soruşturmalarını ve sorumluların hesaba çekilmesini görmek isteriz.’’

Bu iddiaların aylardır dillendirildiği ve kendilerine sorulduğu hatırlatıldığında ise Kirby, ‘’Dediğim gibi bu tip iddiaları çok, çok ciddiye alıyoruz. Kimse bu tip şeylerin olduğunu görmek istemez. Türkiye’yi tam bir soruşturma ile bu iddiaları değerlendirmelerini teşvik ediyoruz. Rapor hakkında spesifik konuşamayacağım ama genel olarak bu konuyu çok, çok ciddiye alıyoruz.’’