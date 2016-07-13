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Al Jazeera: Bahoz Erdal hayatta

Anadolu Ajansı, PKK yöneticisi Bahoz Erdal'ın öldürüldüğünü iddia etmişti

13 Temmuz 2016 15:29

Suriye'de aracına düzenlenen bombalı saldırı sonucu öldürüldüğü iddia edilen PKK yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin, Al Jazeera Arapça'nın Erbil muhabirine telefonla yaptığı açıklamada söz konusu haberleri yalanladı.

PKK yöneticisi, haberin, "Türk medyasında PKK aleyhinde yürütülen propaganda savaşının bir parçası olduğunu" ileri sürdü.

Anadolu Ajansı, 9 Temmuz'da geçtiği ve Suriye'de rejime karşı savaşan Tel Hamis Tugayları Sözcüsü Halid el Hasekavi’nin açıklamasına dayandırdığı haberde, Fehman Hüseyin'in Suriye'de öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ancak bu haber Ankara tarafından resmen doğrulanmamıştı. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye tarafında, 14 kişilik bir ekiple birlikteyken öldürüldüğü biçiminde bilgiler söz konusu. Bu yöndeki haberlerin teyidine yönelik çalışmalar halen devam ediyor" demişti. 

 

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