Aziz Yıldırım gazetecilere yönelik yasağı kaldırdı!

Türkiye Spor Yazarları Derneği'ni (TSYD) ziyaret ederek, Genel Başkan Oğuz Tongsir ile görüşen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, aleyhinde haber yaptıkları iddiasıyla Şükrü Saracoğlu Stadı'na almadığı gazeteciler üzerindeki yasağı kaldırdığını duyurdu.

Radikal'in haberine göre, yıllar sonra ilk kez TSYD'yi ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı, toplantı sonunda spor yazarlarına Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda uygulanan yasağı kaldırdığını açıkladı. Buna göre daha önce yasaklı olan muhabirler, Fenerbahçe-Torku Konyaspor maçına girebilecekler. Levent'teki görüşme sonrası tesisleri gezen Aziz Yıldırım, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den bilgi aldı ve taraflar bir kez daha toplantı yapmayı kararlaştırarak vedalaştı.

22 Ekim'de, Ajax maçı için kurallara uygun şekilde akreditasyon işlemlerini yaptırmış olan 5 gazetecinin stada girmesi Fenerbahçe Kulübü tarafından engellenmişti. Stada girmek üzere medya giriş kapısına gelen gazetecilere, akreditasyondan sorumlu olan TSYD yetkilileri, “Akreditesiniz ancak kulüp kartlarınızı bastırmadı” diyerek içeri giremeyeceklerini bildirmişti.