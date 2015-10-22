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Spor

Aziz Yıldırım: Bundan sonra akreditasyonları ben yapacağım, artık aleyhte yazanları almayacağım!

"Ben hocayla da kavga ederim, onlar benim çalışanlarım"

22 Ekim 2015 14:25

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ben hocayla da kavga ederim, Mahmut'la da kavga ederim. Artık aleyhte yazanları almayacağım. Her gün sizinle ilgili yalan haber yaptıracağım." dedi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın oynayacağı Ajax maçının hazırlıklarını Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım da izledi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Giuliano Terraneo ile sohbet eden Yıldırım, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

 

"Onlar benim çalışanlarım, istediğimle kavga ederim"

 

Medyada yer alan kavga haberleriyle ilgili sert konuşan Aziz Yıldırım, "Ben hocayla da kavga ederim, Mahmut'la da kavga ederim. Onlar benim çalışanlarım. Siz patronlarınızla kavga etmiyor musunuz? Eşlerinizle hiç kavga etmiyor musunuz? Bundan sonra her gün sizinle ilgili yalan haber yaptıracağım. Ne güzel hayatınız varmış sizin ya. Ayıp. Bundan sonra akreditasyonları ben yapacağım. Aleyhte yazanları almayacağım. Cumartesi beni iyi dinleyin." dedi.

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