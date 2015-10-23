Aziz Yıldırım dediğini yaptı, 5 gazeteci Ajax maçına alınmadı!

Ajax maçı için kurallara uygun şekilde akreditasyon işlemlerini yaptırmış olan 5 gazetecinin stada girmesi Fenerbahçe Kulübü tarafından engellendi.

Hürriyet gazetesi muhabiri Ahmet Ercanlar, Star'dan Aygün Özipek, Sabah'tan Volkan Demir, Habertürk'ten Ahmet Selim Kul ve Fotomaç'tan Emre Bol görevli oldukları karşılaşmayı takip edemediler. Stada girmek üzere medya giriş kapısına gelen gazetecilere, akreditasyondan sorumlu olan TSYD yetkilileri, “Akreditesiniz ancak kulüp kartlarınızı bastırmadı” diyerek içeri giremeyeceklerini bildirdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün yaptığı açıklamada, "Ben hocayla da kavga ederim, Mahmut'la da kavga ederim. Artık aleyhte yazanları almayacağım. Her gün sizinle ilgili yalan haber yaptıracağım" ifadelerini kullanmıştı.