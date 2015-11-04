Spor
Aziz Yıldırım'dan taraftara: Burası benim giremezsin lan!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile bir taraftar Fenerium önünde gergin anlar yaşadı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, futbolda şike davası sürecini anlatan "Sarı-lacivert öfkeli adam: Aziz Yıldırım" adlı kitabın 26 Ekim günü Fenerium mağazasında düzenlenen imza organizasyonunda taraftarlarla arasında geçen diyaloğun görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.
Görüntülerde, bir taraftarla tartışma yaşayan Yıldırım'ın "Burası benim; ben çıkmadan giremezsin lan!" diye bağırdığı görülüyor.
İşte o diyalog:
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