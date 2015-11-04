Aziz Yıldırım'dan taraftara: Burası benim giremezsin lan!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, futbolda şike davası sürecini anlatan "Sarı-lacivert öfkeli adam: Aziz Yıldırım" adlı kitabın 26 Ekim günü Fenerium mağazasında düzenlenen imza organizasyonunda taraftarlarla arasında geçen diyaloğun görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Görüntülerde, bir taraftarla tartışma yaşayan Yıldırım'ın "Burası benim; ben çıkmadan giremezsin lan!" diye bağırdığı görülüyor.

İşte o diyalog: