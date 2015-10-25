Aziz Yıldırım: Sıraya geçin, yoksa burayı kapatırım!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı organizasyonda izdiham çıkması üzerine sarı-lacivetli taraftarları kitaplarını imzalatmaları için sıraya soktu. Yıldırım, "Sıraya geçin. Yoksa burayı kapatırım, hepiniz dışarıya gidersiniz. Saygılı olalım. Herkes dışarı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yıldırım, futbolda şike davası sürecini anlatan "Sarı-lacivert öfkeli adam: Aziz Yıldırım" adlı kitabın imza organizasyonuna katıldı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Maraton Tribünü'nün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda düzenlenen organizasyona katılan Yıldırım, kitap imzalama sırasında taraftarlarla güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışmaya müdahale etti.

"Sıraya geçin, yoksa burayı kapatırım"

Sarı-lacivertli taraftarlar güvenlik şeridinin olduğu bölüme yüklenince çıkan izdihama Aziz Yıldırım tepki gösterdi. Kitapları imzaladığı masadan kalkarak taraftarlarım bulunduğu bölümün önüne gelen Yıldırım, "Sıraya geçin. Yoksa burayı kapatırım, hepiniz dışarıya gidersiniz. Saygılı olalım. Herkes dışarı. Herkesi içeri alacağız. Bekleyin. Bakın yazık size, bayılacaksınız. Yapmayın. Arkaya doğru açılın" şeklinde uyarı yaptı.

Taraftarların arasına girip koridor açtı



Bu uyarıdan sonra yerine dönen Yıldırım, taraftarların sakinleşmemesi üzerine tekrar o bölgeye gitti. Bu sefer taraftarların arasına giren Yıldırım, güvenlik elemanlarına taraftarları dışarı alması yönünde sert bir uyarıda bulundu. Taraftarların arasına girerek bir koridor oluşturan Yıldırım, tekrar yerine dönerek kitapları imzalamaya devam etti. Kargaşadan sonra kulüp yetkilileri organizasyonun basına kapandığını belirterek gazetecileri mağazanın dışına aldı.

İmza organizasyuna Uğur Dündar da katıldı



Gazeteci Aytunç Erkin tarafından yazılan kitabın imza organizasyonuna Yıldırım'ın yanı sıra gazeteci-yazar Uğur Dündar da katıldı. İmza töreninde kısa bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, Erkin ve kitabın ön sözünü yazan Uğur Dündar'a teşekkür ederek, kitabı tüm Fenerbahçeliler'in okumasını istedi.



Erkin: Fenerbahçe'ye kurulan kumpası belgeledik



Erkin ise kitabı 3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye karşı kurulan "kumpas" sonucu yazma kararı aldığını belirterek, "Uğur Dündar bir röportajında '12 Öfkeli Adam' filminden bahsetmişti. Filmde idama mahkum olan birisi için jüriden biri karar hakkında hukuki kaygılarının olduğunu söylüyordu. Aziz Yıldırım da hep hukuki kaygıları olduğunu belirtti. Aziz Yıldırım, '12 öfkeli adamı' tek öfkeli sarı-lacivertli adam olarak oynadı. Sayın Aziz Yıldırım'ın tutuklanacağını bilen hayalet yazarlar bile vardı. Bu kitapta bunu belgeledik" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar da kitabı tüm Fenerbahçeliler'in ilgiyle okuyacağını ve tüm kuşaklara ibret belgesi olarak kalacağını kaydetti.



Bazı taraftarlar Aziz Yıldırım'a sarılıp ağladı



Öte yandan kitap imzalatmak için çok sayıda taraftar mağazaya geldi. Bazı taraftarların imza sırasında Aziz Yıldırım'a sarılarak ağlamaları dikkati çekti.