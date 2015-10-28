Aziz Yıldırım'ın gazetecilere yaptırım kararı TSYD'de istifa getirdi

Aziz Yıldırım'ın yalan haber yaptıkları nedeniyle muhabirleri maça almaması, akreditasyonlarını onaylamaması istifa getirdi. Cumhuriyet Gazetesi Spor Servisi Müdürü Arif Kızılyalın, TSYD Genel Merkez’deki Başkan Vekilliği ve Asbaşkanlık görevlerinden istifa etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın stada ve tesislere girişte spor gazetecilerine yaptırım uygulayacağını açıklaması ve hemen ardından Ajax ile Galatasaray karşılaşmalarında bazı muhabirlere akreditasyon çıkarmaması TSYD’de bölünmelere yol açtı.

Perşembe günkü Fenerbahçe- Ajax maçına 5 gazetecinin alınmaması üzerine TSYD İstanbul Şubesi, yeterli tepkiyi göstermediğini düşündüğü TSYD Genel Merkezi Başkanı Oğuz Tongsir’e yönelik bir mektup kaleme aldı. 5 lehte, 1 red, 1 çekimser oyla gönderilmesine karar verilen mektup, Tongsir’e konuyu Bakan’a ve TFF’ye taşımasını öneriyordu. Mektubu “ultimatom” olarak algılayan Tongsir ise TSYD İstanbul Şubesi Yönetimini salı günü toplantıya çağırdı.

Akreditasyon kartını yırttı!

Bu gerilim, salı günkü toplantı öncesi istifa da getirdi. Pazar günü derbiye giden ve Hürriyet muhabiri Ahmet Ercanlar’ın yine stada alınmaması üzerine protesto için akreditasyon kartını yırtan Cumhuriyet Gazetesi Spor Servisi Müdürü Arif Kızılyalın, tepkisini sürdürerek Genel Merkez’deki görevlerini bıraktı. TSYD İstanbul Şubesi Başkanı olan Arif Kızılyalın, TSYD Genel Merkez’deki Başkan Vekilliği ve Asbaşkanlık görevlerinden istifa etti.

TSYD İstanbul Şubesi’nin TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir’e yazdığı mektubun içeriği şu şekilde:

“Sayın Oğuz Tongsir

TSYD Genel Başkanı

Bilindiği gibi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 21 Ekim Çarşamba günü Samandıra’da açıklama yapmış ve “Bundan sonra maçlara girecek spor yazarlarını biz belirleyeceğiz. Akreditasyonu Fenerbahçe Kulübü olarak biz yapacağız. Fenerbahçe’nin aleyhine haber yapan gazetecileri stada sokmayacağım” demiştir.

Bunun akabinde de Fenerbahçe-Ajax maçında 5 gazeteci arkadaşımız akreditasyonları olmasına rağmen UEFA organizasyonuna alınmamıştır. Olay UEFA yetkilileri tarafından da tutanak altına alınmıştır.

Öncelikle şunun bilinmesini isteriz. Türkiye’de basın özgürlüğüne 22 Ekim Perşembe akşamı darbe vurulmuştur.

Basının neyi yazıp yazmayacağına bir kulüp başkanı karar veremez.

Yazılan haberler hakkında ilgili kişilerin yasalar çerçevesinde hareket etme hakkı vardır. Her türlü yasal yol da açıktır. Her türlü haber hakkında tekzip başvurusu yapmak/yayınlatmak ve mahkemeye başvurma hakkı bulunmaktadır.

“Fenerbahçe aleyhine haber yapanları stada sokmayacağım” diyerek basın özgürlüğünü kendi tekeline almak veya almaya çalışmak bir anayasal suçtur.

Başta Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç, olmak üzere konunun muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu’nun göreve çağrılması konusunu görüşlerinize sunuyoruz.

TSYD İSTANBUL ŞUBESİ”

