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AYM, Şişecam grevinin 'milli güvenlik' gerekçesiyle ertelenmesini hak ihlali saydı

Kristal-İş Sendikası'nın Şişecam’da başlattığı grev milli güvenlik gerekçesiyle Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmişti

13 Ağustos 2015 00:33

Anayasa Mahkemesi, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine Kristal-İş Sendikası'nın Şişecam’da başlattığı grevin, ‘milli güvenlik’ gerekçe gösterilerek Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmesini hak ihlali saydı. AYM’nin oy birliği ile aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

CHA’da yer alan habere göre, geçen sene haziran ayında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş (ŞİŞECAM) ile Kristal-İş Sendikası arasında yapılan 24. dönem toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamamış, sendika, Şişecam’a bağlı 10 fabrikada grev kararı almıştı. Bir hafta sonra Bakanlar Kurulu’nun ‘genel sağlığı bozduğu ve milli güvenliği tehdit ettiği’ gerekçesiyle grev, 60 gün süreyle ertelenmişti. Sendikanın, kararın yürütmesinin durdurulması ile ilgili açtığı dava ise Danıştay tarafından reddedilmişti. Sendika, bunun üzerine grev hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. İncelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, grevin ‘milli güvenlik’ gerekçesiyle ertelenmesini hak ihlali saydı.

"Grev erteleme kararının zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaca dayandığının ortaya konmadığı ve ‘demokratik toplumda gerekli olmadığı’ sonucuna varılmıştır" denilen kararın hüküm bölümünde ise; "Başvurucunun, sendikal haklarının ihlal edildiği yönündeki iddialarının kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 51. Maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin Danıştay’ın ilgili dairesine gönderilmesine." ifadeleri yer aldı.

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