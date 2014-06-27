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Bakanlar Kurulu, Şişecam grevini 60 gün süreyle erteledi

Bakanlar Kurulu, 20 Haziran'da başlayan Şişecam grevini 'milli güvenliği bozucu' nitelikte görüldüğü gerekçesiyle erteleme kararı aldı

27 Haziran 2014 04:14

Bakanlar Kurulu, 20 Haziran 2014'de başlayan Şişecam grevini 'milli güvenliğe tehdit' oluşturduğu gerekçesiyle erteleme kararı aldı.

Bakanlar Kurulu, 'milli güvenliğe tehdit' oluşturduğu gerekçesiyle, 5 bin 800 işçisiyle 20 Haziran tarihinden bu yana grevdeki Şişecam işçilerinin grevini 60 gün süreyle erteledi.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan 2014/6524 sayılı Bakanlar Kurulu kararında, "Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde Kristal-İş Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin, genel sağlığı ve millî güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesi; 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ücret zammı ile bin 200 TL ücret karşılığında çalışan işçiler iyileştirme zammı, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin uygulanması ve rapor alan işçilerin maaşında yapılan kesintiler nedeniyle Şişecam işçileri grev kararı almıştı.

Greve Kristal-İş, Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş'nin Kırklareli, Mersin, Eskişehir fabrikaları, Anadolu Cam Sanayi A.Ş'nin Mersin fabrikası, Trakya Cam Sanayi A.Ş'nin Trakya Düz Cam, Trakya Otocam ve Mersin fabrikaları, Anadolu Cam Yenişehir Sanayii A.Ş., Trakya Cam Yenişehir Sanayii A.Ş. ve Cam Elyaf Sanayi A.Ş.’de çalışan işçileri katılıyordu.

 

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